IRCTC Account: आईआरसीटीसी अकाउंट बनाना हुआ बहुत आसान, इन स्टेप्स को करें फॉलो

नई दिल्ली. फेस्टिव सीजन में अगर आप भी आईआरसीटीसी पर अकाउंट बनाकर टिकट बुक (How to create IRCTC account and book ticket online) करना चाहते हैं तो हम आपको आईडी बनाने का बेहद ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं. अधिकतर लोग अकाउंट नहीं होने के कारण किसी और से टिकट बुकिंग कराते हैं और ऐसे में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे घर बैठे मिनटों में खुद अपना टिकट बुक कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, IRCTC आईडी और पासवर्ड डालकर कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है.

इस आसान तरीके से बनाएं अपना नया अकाउंट

1. IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं,2. यहां ऊपर दिए गए टैब में से रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करें.3. अब आपके सामने एक फॉर्म खुला होगा, उसमें यूजर नेम, पासवर्ड, सिक्योरिटी Question, सिक्योरिटी Answer डालें और भाषा का चयन करना होगा.4. नीचे पर्सनल डीटेल्स देनी होंगी. जैसे पूरा नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, व्यवसाय, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर भरना होगा.5. इसके नीचे रजिस्टर्ड एड्रेस को दर्ज करना होगा.6. सारी जानकारी भरने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडिशन पर क्लिक करें.7. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. OTP दर्ज करके सब्मिट करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा.

इस तरह कर सकते हैं टिकट बुक

एक बार अकाउंट बन जाने के बाद आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से www.irctc.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं. फिर आपको अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पर टिकट बुक करने का ऑप्शन दिखने लगेगा. इसके बाद आसानी से टिकट बुक कर पाएंगे. आप इस आईडी से अपना और अपने परिवार के सदस्य या दोस्तों की टिकट को आसानी से बुक कर पाएंगे. आईडी बनाने के बादल आपके लिए टिकट बुक करना बहेद आसान हो जाएगा.

कैसे मिलेगा कंफर्म टिकट

रेलवे ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए यात्रियों को कुछ खास सुविधाएंं दे रहा है, जिसके जरिए आप मिनटों में कंफर्म तत्काल टिकट पा सकते हैं. इसके लिए आपको IRCTC ऐप पर मास्टर लिस्ट फीचर के जरिए यात्रियों के नाम पहले से लिख लें. इसके बाद टिकट बुक करते समय आपको फिर से डिटेल्‍स देने की जरूरत नहीं होगी. इससे समय बचेगा और बुकिंग करते वक्त कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.