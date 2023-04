नई दिल्‍ली. बजट 2023 में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax Regime) से जुड़े नियमों में बदलाव करने के बाद बहुत से आयकरदाता असमंजस में हैं. सरकार ने कुछ परिवर्तन कर नई टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime ) को भी आकर्षक बनाने का प्रयास किया. यही कारण है कि टैक्‍सपेयर को समझ नहीं आ रहा है कि वे पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) अपनाकर टैक्‍स भरें या नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था को चुनें. नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्‍ट टैक्‍स रिजीम है, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया है और अब इसे चुनकर आयकर अदा कर सकते हैं.

साल 2023-24 के बजट में ही केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट (Tax Rebate In New Tax Regime) बढ़ा दी है. नई टैक्स रिजीम चुनकर जो आयकरदाता रिटर्न दाखिल करेगा उसे अब 5 लाख रुपये की जगह 7 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. वेतनभोगियों को भी अब 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction In New Tax Regime) का लाभ मिलेगा. इस तरह 7.5 लाख रुपये की आय टैक्‍स मुक्‍त हो गई है.

पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5.50 लाख रुपये तक की आय करमुक्‍त है. अगर कोई टैक्स पेयर पुरानी कर व्यवस्था चुन कर इनकम टैक्स की विभिन्न धाराओं के तहत डिडक्शन का लाभ लेता है और अपनी कर योग्य आमदनी 5.50 लाख रुपये तक ले आता है, तो उसे कोई टैक्‍स नहीं देना होगा.

कौन सी टैक्‍स रिजीम सही?

किस आयकरदाता के लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या पुरानी कर व्यवस्था सही है, इसका एक सामान्‍य जवाब नहीं दिया जा सकता. इसका उत्‍तर टैक्‍सपेयर की आमदनी, निवेश की आदत और खर्च पर निर्भर करता है. हो सकता है कि किसी टैक्‍सपेयर को नई व्‍यवस्‍था से ज्‍यादा फायदा हो तो किसी को पुरानी से. सबसे अहम बात यह है कि किसी भी टैक्‍स रिजीम का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए. किसी वित्‍तीय या कर सलाहकार से विचार-विमर्श करके ही यह निर्णय लेना सही रहता है.

ये चुनें पुरानी कर व्‍यवस्‍था

टैक्स छूट दिलाने वाले आयकर अधिनियम के जितने ज्यादा प्रावधानों का जितनी अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जाएगा, तो पुरानी कर व्‍यवस्‍था ज्‍यादा फायदा देगी. इसीलिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, PPF, बच्चों की स्कूल फ़ीस आदि के अलावा होम लोन पर ब्याज़, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) या मकान किराया भत्ता जैसी छूट हासिल करते रहने के इच्छुक हैं, तो आपको पुरानी कर व्‍यवस्‍था को ही अपनाना चाहिए.

निवेश से भागने वालों के लिए न्‍यू रिजीम सही

जो व्‍यक्ति कहीं पैसा लगाने को फालतू का काम समझते हैं, उन लोगों के लिए नई टैक्स व्यवस्था में आना बढ़िया रहेगा. अगर किसी की सालाना आमदनी 7.50 लाख रुपये तक है. वह एक पैसे का इनवेस्टमेंट नहीं करता है और अगर न्यू टैक्स रिजीम को चुनता है तो उन्हें एक पैसा भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा. वहीं उसे पुरानी व्यवस्था में आयकर जीरो करने के लिए कम से कम दो लाख रुपये निवेश करने होंगे.