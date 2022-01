नए साल में नई चीजें सीखिए, जानिए वे कारगर तरीके जो आपको अमीर बनाएंगे

How to Get Rich: ज्यादातर लोगों का सपना अमीर बनना होता है. लोग जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं. लेकिन सभी सफल नहीं होते. कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं. लोग चाहते हैं कि उनके पास सुंदर घर, पावरफुल कार और शानदार छुट्टियां खरीदने के लिए पर्याप्त धन हो. लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि अमीर होने का वास्तव में क्या मतलब है और इसके लिए क्या आवश्यक है.

सीमित आमदनी के बाद भी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही बचत शुरू कर दीजिए. जीवन में कमाना, बचाना जरूरी है लेकिन अपनी बचत पर सबसे अधिक रिटर्न कमाना अमीर बनने की बुनियादी शर्त है.

अमीर बनने के सबसे महत्वपूर्ण मंत्र

अपने कौशल का उपयोग अपना बिजनेज खड़ा करने में करें – किसी एक चीज को किसी से बेहतर करने को अपना लक्ष्य बनाएं. उस पर काम करें, उसे सीखें, अभ्यास करें, उसका मूल्यांकन करें और उसे परिष्कृत करें. आप पाएंगे कि अधिकांश खेल-खिलाड़ी या मनोरंजन करने वाले करोड़पति हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने कौशल का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं. यदि कोई ऐसी चीज है जिसमें आप अच्छे हैं, तो संभावना है कि आप उससे काफी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं.

जब आप किसी चीज में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो आप पाते हैं कि अवसर आपके पास आते हैं. किसी चीज का विशेषज्ञ बनने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि कभी भी सुधार करना बंद न करें. सफल लोग खुद को बेहतर बनाने में समय, ऊर्जा और पैसा लगाते हैं और यह आपके लिए अब तक का सबसे फायदेमंद निवेश हो सकता है.

शुरुआत करने के लिए, पता करें कि आप किस कौशल को विकसित करना चाहते हैं. उस एक चीज पर दुनिया के दस सर्वश्रेष्ठ लोगों की सूची बनाएं और इस सूची का उपयोग मानदंड को परिभाषित करने और सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए करें.

2: ज्यादा बचाएंजल्द शुरुआत: अगर किसी ने 25 साल की उम्र से शुरुआत कर दी तो सिर्फ एक लाख रुपये सालाना का निवेश उसे 60 साल की उम्र में पांच करोड़ रुपये का मालिक बना देगा. इसके लिए 12% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है. अगर निवेश शुरू करने में 10 साल की देर हो जाये तो इतनी ही संपत्ति जुटाने के लिए सालाना निवेश 3.5 लाख रूपये करना पड़ेगा.

अगर आप 45 साल की उम्र में बचत शुरू करें तो अगले 15 साल में पांच करोड़ जुटाने के लिए आपको सालाना 12 लाख रुपये का निवेश करना होगा.

खर्च में समझदारी: क्रेडिट या डेबिट कार्ड का बहुत अधिक इस्तेमाल न करें. जब बोनस मिले तो इसे भी एक सैलरी की तरह मानकर खर्च और बचत करें.

3: बचत बढ़ाएं>क्यों है जरूरी : सालाना बचत की रकम बढ़ाते रहने से आप अपने वित्तीय लक्ष्य को जल्द प्राप्त कर सकेंगे. इसकी मदद से आप बड़े लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे. अगर आप बचत में वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो महंगाई की वजह से आपकी बचत में असल बढ़ोतरी नहीं होगी.

>क्या मदद मिलेगी : स्टेप-अप सिप आपकी जरूरत और लचीलेपन के हिसाब से होती है. हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि साल में सिप की रकम में 10% वृद्धि हो ही जाय. इस हिसाब से आप चाहें तो पांच फीसदी वृद्धि ही कर सकते हैं.

4. सही जगह निवेश करें : समझदारी से निवेश करें अपनी बचत का निवेश सही जगह पर करेंगे तो आपको बेहतरीन रिटर्न कमाने में मदद मिलेगी.

>नुकसान के डर पर काबू पाएं : नुकसान का डर बहुत से लोगों में लाभ की ख़ुशी से अधिक असर डालता है. आपको इस डर से बाहर निकलना होगा.

>साधारण तरीका अपनाएं : पोर्टफोलियो को बहुत सामान्य रखें. बहुत से निवेश उत्पाद लेकर अपना पोर्टफोलियो कॉम्प्लेक्स नहीं बनायें.

>रिटर्न की ज्यादा उम्मीद सही नहीं : कई निवेशक रिटर्न को लेकर बड़ी उम्मीद पालने की गलती करते हैं. ऐतिहासिक रिटर्न को देखते हुए ही उम्मीद लगायें.

>ऑटो-इन्वेस्ट करें: निवेश के अनुशासन को बनाये रखना जरूरी है. लंबी अवधि के सिप शुरू करें. नियमित अंतराल पर पोर्टफोलियो की समीक्षा करें.

5: फंड का उपयोग दूसरे काम में नहीं करेंनिवेश को लक्ष्य से लिंक करें : किसी एक लक्ष्य के लिए किये जा रहे निवेश से दूसरा काम नहीं करें. इससे आपको फंड समय से पहले निकालने की जरूरत पड़ेगी और निवेश सही तरीके से नहीं बढ़ पायेगा.

इमरजेंसी फंड : निवेश को सुरक्षित बनाने के एक तरीका इमरजेंसी फंड बनाना भी है. इमरजेंसी फंड आपको आकस्मिक मदद देगा. ऐसे में किसी खास लक्ष्य के लिए आपका निवेश अपना काम जारी रखेगा.

लॉक इन वाले निवेश में लगायें पैसे : निवेश को सुरक्षित रखने का एक तरीका यह भी है कि आप उसे लॉक इन वाले विकल्पों में लगायें. एक तो इनमें समय से पहले निवेश भुनाने की सुविधा नहीं होती और अगर किसी वजह से हो भी तो काफी नुकसान उठाना पड़ता है.