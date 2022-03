PAN Aadhar Link: आईटीआर के ई-वैरिफिकेशन के लिए लिंक करें पैन और आधार, जानें आसान तरीका

PAN and Aadhaar Link: आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा दिया है या नहीं? अगर नहीं तो फटाफट इस काम को कर लें. क्योंकि पैन-आधार लिंकिंग की आखिर तारीख नजदीक आ रही है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है. पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराकर आप आयकर रिटर्न (ITR) को ई-वैरिफिकेशन कर सकते हैं. इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न के तुरंत और आसान ई-सत्यापन के लिए पैन-आधार का लिंक कर दें.

अगर आपका पैन कार्ड- आधार कार्ड से दी गई डेडलाइन तक लिंक नहीं हुआ तो इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के लिंक कर सकते हैं.

आयकर विभाग ने साझा किया लिंक

इनकम टैक्स विभाग अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर कहा है कि आईटीआर के आसान ई-वैरिफिकेशन के लिए PAN और Aadhaar को लिंक करें. आयकर विभाग आगे लिखता है- आज ही लिंक करें. इस मैसेज के साथ टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार कराने के लिए एक लिंक www.incometax.gov.in भी शेयर किया है. इस लिंक पर जाकर आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करा सकते हैं.

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने भी अपने ट्विटर पर कहा है- ‘अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई करने का आसान तरीका है आपका #Aadhaar. अगर आपका आधार, पैन से लिंक है तो आप आईटीआर को ई-वैरिफाई आसानी से कर पाएंगे. कृपया ध्यान रखें कि इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए.’

आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में कई तरीके से लिंक करा सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर यह काम कर सकते हैं. एक मैसेज भेजकर दोनों को आपस में लिंक करा सकते हैं. यहां हम पैन और आधार को लिंक कराने का आसान तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं-

इनकम टैक्स विभाग के लिंक पर

सबसे पहले आपको आयकर विभाग के लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर क्लिक करना होगा. अब Link Aadhaar पर क्लिक करें.

यहां आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी. इनमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इस आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- RBI Alert! जेब पर भारी न पड़ जाए job की तलाश, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने को अपनाएं ये तरीका

आप अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं.

ऐसे चेक करें स्टेट्स

अगर आपका पैन कार्ड, आधार नंबर से लिंक है या आपने लिंक करवा लिया है तो आप स्टेट्स चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें.

अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक Click here पर क्लिक करें. यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number ये कंफर्मेशन दिखाई देगा.