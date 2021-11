बैंक से जानकारी लीक होने की चिंता छोड़ें, यूं सुरक्षित रखें अपने पैसे और अकाउंट को!

नई दिल्ली. बैंक से जानकारी लीक हो जाए तो भी आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं (How to secure your money and bank account). ये हम इसलिए बता रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़ी एक खबर आज दिनभर चर्चा में रही. साइबर सुरक्षा सलाहकार कंपनी CyberX9 ने दावा किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सर्वर में कथित तौर पर सेंध लगी है. इससे 18 करोड़ ग्राहकों की पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारियां सात महीने तक उजागर होती रहीं. CyberX9 ने कहा कि बैंक में सुरक्षा खामी से यह साइबर हमला प्रशासनिक नियंत्रण के साथ उसकी संपूर्ण डिजिटल बैंकिंग प्रणाली तक हुआ है. हालांकि बैंक ने कहा कि जिस सर्वर में सेंध की बात सामने आई है, उसमें कोई संवेदनशील या महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी.

इस तरह की सुरक्षा खामियों के बारे में कोई न कोई खबर आती ही रहती है. लेकिन एक बड़े बैंक में इस तरह की खामी होने से ग्राहकों पर क्या असर हो सकता है, वे किस तरह प्रभावित हो सकते हैं? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं.

जैसा कि साइबरएक्स9 के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हिमांशु पाठक ने PTI-भाषा को बताया है कि 18 करोड़ ग्राहकों के फंड्स, पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी की सुरक्षा के साथ समझौता है. यदि किसी बैंक के ग्राहक की ये तमाम जानकारियां लीक होती है तो उसके विभिन्न परिणाम हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें – CyberX9 का दावा, 7 महीने तक लीक होती रही PNB के 18 करोड़ ग्राहकों की जानकारी

ग्राहकों की जमा-पूंजी हो सकती है साफ

ग्राहक को क्या नुक्सान होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी क्या-क्या जानकारियां लीक हुई हैं. पर्सनल जानकारी के तहत यदि ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स भी लीक होते हैं तो जाहिर है कि ग्राहकों के खातों से जमा-पूंजी को पूरी तरह या फिर कुछ हिस्सा उड़ाया जा सकता है. यदि लीक हुई जानकारी के तरह नाम, ई-मेल और कॉन्टेक्ट डिटेल लीक हुई हैं तो भी ग्राहक के साथ फ्रॉड होने के चांस हो सकते हैं. जिसके पास भी जानकारियां हैं, वह बैंक के नाम पर लोगों से संपर्क करके किसी भी तरह की सर्विस ब्लॉक या शुरू करने की बात कहकर पैसा ऐंठ सकता है.

आमतौर पर इस तरह का डेटा लीक करके अलग-अलग कंपनियों को बेचा जाता है. वे कंपनियां ग्राहकों फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से उन्हें अलग-अलग हिस्सों में बांटती हैं और उनमें अपने संभावित ग्राहक खोजती हैं. वे कंपनियां आपको बार-बार कॉल कर सकती हैं या फिर ई-मेल कर सकती हैं. इससे ग्राहक को सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान नहीं होता है.

ये भी पढ़ें – Paytm के फाउंडर विजय शेखर पर बरसे BharatPe के फाउंडर, IPO में निवेशकों के नुकसान का जिम्मेदार ठहराया

कैसे रखें खुद को सुरक्षित

आज तकनीक इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि इसके लाभ के साथ-साथ नुकसान भी होने लगे हैं. हमें बैंक्स की तरफ से सुरक्षा के लिए फोन नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प मिला है. आपकी तमाम डिटेल्स लीक होने बाद भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा यदि आप अपने फोन नंबर पर आया OTP किसी के साथ शेयर न करें. यदि आप अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है.

इसके अवाला आपको हर 2-3 महीने में एक बार अपने बैंकिंग पासवर्ड बदलते रहना चाहिए. पासवर्ड मजबूत होना चाहिए और उसे अपने मोबाइल में सेव करके नहीं रखना चाहिए.

यदि आपके पास कोई ईमेल आता है, जिसमें आपके बैंक की तरफ से आपको कुछ स्पेशल ऑफर दिया जा रहा हो, उस पर यकीन न करें. ये फिशिंग हो सकती है और आपको लूटा जा सकता है.