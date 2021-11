सिर्फ ₹5 हजार में ले सकते हैं Post Office की फ्रेंचाइजी, पहले दिन से होने लगेगी मोटी कमाई, जानें क्या है प्रोसेस?

how to take post office franchise? अगर आप कम निवेश में बिजनेस (How to start my own business) करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. पोस्‍टल डिपार्टमेंट इंडिया पोस्‍ट (India Post) पोस्‍ट ऑफिस फ्रेंचाइजी खोलने (How to open Post office franchise?)का और कमाई (Earn money) करने का मौका उपलब्‍ध कराता है. आप भी इसकी फ्रेंचाइजी लेकर मोटी कमाई कर सकते हैं.