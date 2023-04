क्या आधार कार्ड पर सिग्नेचर जरूरी है? बिना सिग्नेचर के होता है इनवैलिड? जान लें UIDAI के नियम

नई दिल्ली. आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे अहम दस्तावेज बन गया है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जैसे कामों के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. इस कार्ड का इस्तेमाल और भी कई तरह की जरूरतों के लिए किया जाता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार, आधार कार्ड रखने वाले हर व्यक्ति को डिजिटल कॉपी रख सकता है. आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी हार्ड कॉपी की तरह ही मान्य होती है.

जब भी हम किसी किसी जरूरी काम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमें ऑनलाइन साइन करने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में कई बार लोगों के लिए ई-साइन करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. आधार का सबसे बड़ा फायदा है कि आधार ई-साइन का फायदा देता है. ये आपको डॉक्यूमेंट्स वर्चुअली साइन करने का मौका देता है. आधार e-Signature क्रिप्टोग्राफिकली डिजाइन किया किया गया है जिसमें फ्रॉड होने का जोखिम न के बराबर है.

डिजिटल सिग्नेचर क्यों है जरूरी?

आधार कार्ड में डिजिटल सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है. क्योंकि बिना सिग्नेचर के आधार कार्ड ऑफिशियल यूज हेतु उपयोगी नहीं होगा. इसीलिए पहले अपने आधार कार्ड में डिजिटल सिग्नेचर जरूर वेरीफाई करें. यह सिग्नेचर पूर्ण रूप से वैलिड माना जाएगा. आधार कार्ड को डिजिटल सिग्नेचर UIDAI द्वारा मान्य है.

? इस निशान का क्या है मतलब

अगर आपके आधार कार्ड पर ”?” का साइन है तो इसका मतलब है कि आपके डिजिटल आधार कार्ड को मैनुअल तरीके से वैलिडेट करना होगा. आपके डिजिटल आधार कार्ड पर हस्ताक्षर है या नहीं यह देखने के लिए आपको UIDAI की वेबसाइट से आधार कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डाउनलोड करना होगा. उसके बाद आप पासवर्ड के साथ अपनी फाइल को खोलें. अब आधार कार्ड में दर्ज विवरण में वैलिडिटी स्पेस को देखना होगा.

कितनी बार बदल सकते हैं आधार में नाम, पता आगे देखें…

डिजिटल सिग्नेचर कैसे करें ऐड

1. पासवर्ड के जरिए आधार कार्ड की PDF कॉपी को खोलिए.2. PDF फाइल खुलने के बाद “Validity Unknown” आइकन पर राइट क्लिक करें.3. अब “Validate Signature” पर क्लिक करें.4. इसके बाद एक नया विंडो खुलेगा. यहां “Signature Properties” पर क्लिक कीजिए.5. अब ‘Show Certificate’ पर क्लिक कीजिए.6. आपको यहां यह चेक करना है कि सर्टिफिकेशन पाथ में कहीं भी “NIC sub CA for NIC 2011, National Informatics centre” है या नहीं.7. इस पर मार्क करने के साथ “Trust” टैब पर क्लिक करें, इसके बाद “Add to Trusted Identities” के विकल्प को चुनिए.8. इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन विंडो पर “OK” का बटन दबाएं.9. इसके बाद वैलिडेशन को पूरा करने के लिए “Validate Signature” पर क्लिक करें.