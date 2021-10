IDFC Credit Cards: आईडीएफसी के सभी क्रेडिट कार्ड पर मिलती है इंटरेस्ट फ्री कैश की सुविधा, जानें डिटेल्स

नई दिल्ली. देश में ज्यादातर क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से कैश निकालने पर ग्राहकों को भारी भरकम चार्ज देना होता है. वहीं, प्राइवेट सेक्टर का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को 48 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री कैश की पेशकश करता है.

आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर ब्याज देना होता है और हर ट्रांजैक्शन पर बैंक 250 से 450 रुपये चार्ज करते हैं. साथ ही मंथली ब्याज वसूला जाता है. वहीं, आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को कैश ट्रांजैक्शन पर केवल 250 रुपये डोमेस्टिक कैश एडवांस फी (Domestic Cash Advance Fee) चार्ज किया जाता है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4 तरह के क्रेडिट कार्ड- FIRST Millennia Credit Card, FIRST Classic Credit Card, FIRST Select Credit Card और FIRST Wealth Credit Card ऑफर करती है. ये सभी क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के विभिन्न सेगमेंट को टारगेट करते हैं. इन चारों क्रेडिट कार्ड में मिलने वाली कुछ सुविधाएं एक समान हैं.

सभी 4 कार्ड में ये हैं खास फीचर्स

>> सभी ऑनलाइन खर्च पर 6X रिवॉर्ड प्वाइंट (रिवॉर्ड रेट- 1.5 फीसदी)>> सभी ऑफलाइन खर्च पर 3X रिवॉर्ड प्वाइंट (रिवॉर्ड रेट- 0.75 फीसदी)>> बर्थडे के दिन सभी खर्च पर 10X रिवॉर्ड प्वाइंट (रिवॉर्ड रेट- 2.5 फीसदी)>> महीने में 20 हजार रुपये से अधिक के सभी खर्च पर 10X रिवॉर्ड प्वाइंट (रिवॉर्ड रेट- 2.5 फीसदी)>> फ्यूल, ईएमआई, इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन और कैश विदड्रॉअल पर कोई रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं

रिवॉर्ड प्वाइंट कभी एक्सपायर नहीं होती

आईडीएफसी के सभी क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रिवॉर्ड प्वाइंट पर किसी तरह की कैपिंग नहीं है. मतलब आप एक बिलिंग साइकिल में अनलिमिटेड रिवॉर्ड प्वाइंट हासिल कर सकते हैं. यह रिवॉर्ड प्वाइंट कभी एक्सपायर नहीं होती है. ये रिवॉर्ड प्वाइंट्स क्रेडिट कार्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं. खास बात है कि एक रिवॉर्ड प्वाइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर होती है.