Ganesh Chaturthi 2022: यूपी, बिहार और दिल्ली-NCR के बाजारों में 50 हजार तक बिक रही हैं भगवान गणेश की ये प्रतिमाएं

दिल्ली. कोरोना काल के बाद पहली बार देश में गणेश चतुर्थी (Festival of Ganesh Chaturthi) का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमा (Idol of Lord Ganesha) को लोग अपने घरों (Houses) में स्थापित करते हैं. इसके लिए अभी से ही लोग बाजार (Markets) में विघ्नहर्ता की तरह-तरह की प्रतिमाएं खरीद रहे हैं. वैसे तो यह पर्व महाराष्ट्र (Maharashtra) में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) सहित यूपी (UP) के कई शहरों और बिहार (Bihar) में भी मनाया जा रहा है. बाजारों में भगवान गणेश की तरह-तरह की मूर्तियां बिक रही हैं, जिसे दूर-दराज के लोग आ कर बनाए हैं. इन कारीगरों के पास 1500 से लेकर 50 हजार तक की भगवान गणेश की मूर्तियां हैं. लोग भी खरीदने बहुत उत्साह के साथ जा रहे हैं.

गाजियाबाद के वैशाली में भी भगवान गणेश की तरह-तरह की मूर्तियां बाजारों में बेची जा रही हैं. मूर्ति बनाने वाले धर्मपाल कहते हैं कि गजानन की मूर्तियां सीमित बनाई गईं थीं, लेकिन डिमांड ज्यादा है. हमारे पास 500 रुपये से लेकर 50 हजार तक मूर्तियां हैं. हालांकि, लोग 1500 से 35000 तक प्रतिमाएं खरीद कर ले गए हैं. हालांकि, मूर्तियों के साइज और क्वालिटी के हिसाब से दाम तय किए जाते हैं. मिट्टी से बनी एक फीट की प्रतिमा की कीमत 800 से लेकर 1500 तक है. वहीं, ढाई फीट की एक प्रतिमा 4000-5000 तक बेचते हैं. चार फीट की प्रतिमाएं 6000 से लेकर 8000 रुपये तक और 6 फीट की प्रतिमाएं 10 हजार रुपये तक बेच लेते हैं.’

बजारों में भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर उत्साहधर्मपाल आगे कहते हैं, हमलोग सभी साइज में प्रतिमाएं बनाते हैं. प्रतिमा के आकार से ही दाम तय होते हैं. हमने राजस्थान से कारीगर बुलाया है. कई लोग ऐसे हैं जो गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए गुजरात से भी बुलाए हैं. इसके साथ ही हमलोग राजस्थान से मिट्टी लाते हैं. इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी प्रतिमाएं बनाते हैं, जो काफी महंगी होती है. इन प्रतिमाओं की कीमत 35 हजार से 50 हजार तक होती हैं.

भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के यूं तो अनेक विधि-विधान हैं, लेकिन नई प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने से अलग ही लाभ मिलता है.

आपको बता दें कि भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के यूं तो अनेक विधि-विधान हैं, लेकिन नई प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने से अलग ही लाभ मिलता है. नई प्रतिमाओं के साथ मंत्र के जाप व अनुष्ठान को कई गुना ज्यादा लाभकारी माना गया है. कहा गया है कि गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रंक भी राजा बन जाता है.