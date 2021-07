आपका भी खो गया है Voter id Card तो इस तरह करें डाउनलोड, मिनटों में होगा काम, देखें प्रोसेस

नई दिल्ली: वोटर आईडी (Voter ID Card) हम सभी के लिए एक जरूरी डॉक्युमेंट है...अगर आपका कार्ड भी खो गया है तो अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इस कार्ड को फिर से डाउनलोड कर सकते हैं. वोटर आईडी को वोट देने के अलावा पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा सरकारी कामकाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे घर बैठे इसे डाउनलोड कर सकते हैं (How can you download Digital Voter ID card) -

इस तरह डाउनलोड करें डिजिटल वोटर आईडी-

>> डिजिटल वोटर आईडी के लिए आपको voterportal.eci.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

>> इसके बाद में आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (https://www.nvsp.in/account/login) पर लॉगइन करना होगा.

>> यहां पर लॉगइन करने के बाद आपको EPIC नंबर या फिर फॉर्म रेफरेंस नंबर एंटर करना होगा.

>> अब आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा.

>> ओटीपी को आपको वेब पोर्टल पर एंटर करना होगा.

>> इसके बाद आपको वेबसाइट पर कई दिखेंगे आपको डाउनलोड ई-एपिक (Download e-EPIC) पर क्लिक करना है.

>> अब आपका डिजिटल वोटर आईडी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा.

कलरफुल आईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं

इसके अलावा आप कलरफुल और प्लास्टिक वोटरआईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं. आप घर बैठे ही इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यह साइज में भी छोटा होता है और इसकी प्रिंटिंग क्वॉलिटी भी काफी अच्छी होती है. इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको सिर्फ 30 रुपए खर्च करने होते हैं. इसके अलावा वोटरआईडी से जुड़े किसी भी तरह की सहायता के लिए आप टॉल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं.