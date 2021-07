आज से बदल गए ये 7 अहम नियम, हर आम से लेकर खास तक पर पड़ेगा सीधा असर, जान लेंगे तो फायदे में रहेंगे

New Rules from August 1: आज 1 अगस्त से 7 नए नियम लागू होने वाले हैं. इनमें से कुछ नियमों से आपको फायदा होगा और कुछ आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं.

नई दिल्ली. आज से नया महीना शुरू हो रहा है. इस नए महीने के साथ ही कुछ नए बदलाव (Changes from today) भी हो रहे हैं. आज 1 अगस्त से देशभर में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं या नए नियम लागू हो रहे हैं जिसका आम आदमी से लेकर खास सबपर असर पड़ेगा. 1 अगस्त से 7 नए नियम लागू (New rule from 1 august) होने वाले हैं. इनमें से कुछ नियमों से आपको फायदा होगा और कुछ आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं.

बता दें कि 1 अगस्त से बैंक से होने वाले लेन-देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे. साथ ही आज से ATM से पैसे निकालना महंगा हो रहा है. 1 अगस्त से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए शुल्क देना होगा. इसके अलावा आज से संडे भी आपकी सैलरी आ जाएगी. तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में…

1. छुट्टी के दिन भी बैंक खाते में आएगी सैलेरी1 अगस्त 2021 से रविवार या कोई दूसरा बैंक हॉलिडे होने पर भी आपकी सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा बैंक खाते में आ जाएगा. अब आपकी सैलरी छुट्टी के दिन नहीं रुकेगी. महीने की 31 या पहली तारीख रविवार के दिन होती है तो भी सैलरी आपके खाते में आ जाएगी. अब वर्किंग डे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐलान किया है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (National Automated Clearing House- NACH) सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगा. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित NACH के माध्यम से बल्क पेमेंट जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड आदि का भुगतान होता है. 1 अगस्त से NACH की सुविधा 7 दॉन 24 घंटे मिलने से कंपनियां सैलरी कभी भी ट्रांसफर कर सकेंगी.

2. आज से घर आएंगी बैंकिंग सुविधाएं1 अगस्त 2021 से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) अपने ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग के लिए चार्ज लेना लागू करने वाला है. अभी IPPB डोरस्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है लेकिन 1 अगस्त से बैंक हर ग्राहक से डोरस्टेप बैंकिंग के मामले में कुछ सर्विस पर 20 रुपये और GST लेने वाला है.

3. ICICI बैंक बढ़ा रहा है ये चार्जICICI बैंक 1 अगस्त 2021 से कुछ चार्ज बढ़ाने वाला है.ICICI बैंक ने हर महीने 4 मुफ्त नकद लेन-देन की छूट दी है लेकिन इस लिमिट के बाद 150 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन का चार्ज चुकाना होगा. 1 अगस्त से होम ब्रांच से हर महीने 1 लाख रुपये तक का कैश निकाल सकते हैं. उससे अधिक पर 5 रुपये प्रति 1000 रुपये पर चार्ज चुकाना होगा और न्यूनतम 150 रुपये देना ही होगा. वहीं नॉन होम ब्रांच से एक दिन में 25 हजार रुपये तक के लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. इससे अधिक के लेन-देन पर 5 रुपये प्रति 1000 रुपये का चार्ज देना होगा. इसमें भी न्यूनतम 150 रुपये चार्ज देना ही होगा.

4. ATM से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा1 अगस्त से एटीएम (ATM) से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल में ATM ट्रांजेक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया है। RBI ने इंटरचेंज फीस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 15 रुपये से 17 रुपये कर दिया है. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया है. ये नई दरें 1 अगस्त से लागू होगी. RBI के मुताबिक, इंटरचेंज शुल्क बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट के समय मर्चेंट को की जाती है. यह चार्ज बैंकों और ATM कंपनियों के बीच हमेशा विवाद का विषय रहा है.

5. सिलेंडर की नई कीमतें होंगी जारी1 अगस्त से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा. हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं.

6. बढ़ सकती है फॉर्म 15CA/15CB की फाइलिंग डेटकोरोनावायरस में CBDT ने टैक्सपेयर्स को काफी राहत दी है. ऐसा माना जा रहा है कि फॉर्म 15CA/15CB की डेडलाइन 15 अगस्त से और आगे बढ़ा सकती है.

7. लोन और FD की दर बदल सकती है4 से 7 अगस्त के बीच रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक होनी है.अगर RBI अपनी बैठक में दरों में बदलाव करते हैं तो बैंख भी अपने लोन और FD की दरों में बदलाव कर सकते हैं.