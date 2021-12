LPG Price: एलपीजी सिलेंडर के दाम 1 जनवरी 2022 से बढ़ जाएंगे! डिजिटल पेमेंट में भी होगा बड़ा बदलाव

Big Changes From New Year: नया साल (New Year) शुरू होने में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं. देश में हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव या नए नियम लागू होते हैं. ऐसे में एक जनवरी 2022 (Big Changes From 1st january 2022) से भी कई बदलाव या नया नियम लागू होगा. खासकर आम उपभोक्ता (Consumers) के हित से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं. नए साल की पहली तारीख को रसोई गैस में काम में आने वाली एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दाम पर बड़ा फैसला होगा.