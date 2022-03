Indian Railways: देश के इन बड़े रेलवे स्टेशनों पर लॉन्च हुआ 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम', जानें इसकी खासियत

One Station One Product: भारत में रेलवे स्टेशनों पर अब 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम' की शुरुआत कर दी गई है.

One Station One Product Schemes: भारत में रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) पर अब 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम' (One Station One Product Schemes) की शुरुआत कर दी गई है. इस योजना के तहत देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर खास स्टॉल (Stall) खोला जा रहा है. इन बड़े रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय कला और शिल्प से बने सामानों को प्रोमोट किया जाएगा.