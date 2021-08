Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! आज कैंसिल हो गईं 27 से ज्यादा ट्रेनें, सफर से पहले चेक करें लिस्ट

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने कई ट्रेनों को आज रद्द कर दिया है. इसके अलावा कई ट्रेनों को रूट भी डायवर्ट किए गए हैं. पंजाब के जालंधर में गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे किसानों (Farmers protest) ने मंगलवार को लगातार पांचवें दिन रेल पटरियों को जाम कर दिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. फिरोजपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों के मुकाबिक, विभाग ने 27 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 36 को डायवर्ट किया गया है. इसके अलावा कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है.

रद्द की गई ट्रेनों की सूची में कुछ प्रीमियम ट्रेनें भी शामिल हैं जैसे नई दिल्ली और अमृतसर के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस, शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस, दिल्ली-पठानकोट एक्सप्रेस और जम्मू तवी-सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस तो अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखा है. उससे पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें.

आइए यहां चेक करें किन ट्रेनों को किया गया कैंसिल और किन ट्रेनों को रूट्स में किया गया है बदलाव (Here is the full list of trains cancelled/ diverted)

इंडियन रेलवे

प्रभावित हो रहे आवाजाहीफिरोजपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि 54 को या तो डायवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है. नाकाबंदी से जालंधर, अमृतसर और पठानकोट की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है हालांकि, प्रशासन ने कुछ के माध्यम से यातायात को डायवर्ट किया है.

53.65 लाख रुपये का किया गया रिफंडफिरोजपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों ने कहा कि अब तक ट्रेनों को रद्द करने के लिए 12,300 यात्रियों को 53.65 लाख रुपये का रिफंड दिया गया है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को कुल 27 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 22 को या तो डायवर्ट कर दिया गया या उन्हें शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया.

क्या मांग है किसानों की?जालंधर-चाहेरू खंड पर बैठे किसानों ने जालंधर में लुधियाना-अमृतसर और लुधियाना-जम्मू रेल पटरियों को ब्लॉक कर दिया है, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. कई रेल यात्रियों ने कहा कि वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके क्योंकि उनकी ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं. विरोध कर रहे किसान मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार गन्ने स्टेट एश्योरेड प्राइस (SAP) बढ़ाए और 200-250 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करे. बता दें उन्होंने कुछ दिन पहले पंजाब सरकार द्वारा घोषित 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को पहले ही खारिज कर दिया है.