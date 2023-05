भारत के गरीब इन देशों में हो जाते अमीर, इतनी ज्यादा है यहां रुपये की वैल्यू, लाख रुपये लेकर जाओ, करोड़ों में कीमत!

Indian Rupee High Value in Other Countries: दुनिया के हर देश की अपनी मुद्रा होती है और अन्य देशों में उसकी कीमत से ही उसे पहचान मिलती है. वैसे तो सबसे शक्तिशाली मुद्रा के तौर पर डॉलर को पहचाना जाता है. क्योंकि दुनियाभर में ज्यादातर विदेशी भुगतान डॉलर में ही किया जाता है. भारतीय रुपये की वैल्यू कुछ देशों में कम तो कुछ देशों में बहुत ज्यादा होती है. दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर भारतीय रुपये की वैल्यू वहां की करेंसी से कई गुना ज्यादा है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप इन देशों में घूमने जाएं तो कम पैसों में खूब मजे ले सकते हैं.

दरअसल इन देशों में रुपये की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. आइये आपको उन देशों के बारे में जानकारी देते हैं जहां की करंसी की वैल्यू के मामले में भारत के रुपये से काफी कम है. खास बात है कि अगर आप भारत में लखपति हैं तो इन देशों में आपकी नेटवर्थ करोड़ों में होगी.

इन देशों में भारतीय रुपये की चांदीवियतनाम एक खूबसूरत देश है. यहां भारत का रुपया स्थानीय करंसी से कई गुना ज्यादा मजबूत स्थिति में है. वियतनाम में 1 रुपये की वैल्यू- 283.83 डोंग है. अगर आप इस बेहतरीन देश की यात्रा करना चाहते हैं तो कम पैसों में खुलकर मजे ले सकते हैं. यहां घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में माय सन, होई एन, सापा कंट्रीसाइड, हनोई, बा बी नेशनल पार्क, मेकांग डेल्टा , कैट बा द्वीप और कोन डाओ द्वीप आदि शामिल हैं.

कंबोडिया में भारत के 1 रुपये की कीमत 49.67 रियाल के बराबर है. यह देश समृद्ध रूप से संस्कृतियों, परंपराओं और इतिहास से भरा हुआ है.यहां अंगकोर अरकोलॉजी पार्क, रतनकिरी, सिएम रीप, कम्पोट और टोनले सैप झील आदि घूमने के लिए कई फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं.

आपने अक्सर मंगोलिया का नाम सुनना होगा. इस देश में 1 रुपया 42.26 तुग्रिक के बराबर होता है. यहां दुनिया की सबसे अच्छी वोदका मिलती है और अगर ड्रिंक करने के शौकीन हैं तो यहां से वोदका पीए बगैर नहीं जा पाएंगे. इस देश में गोरखी-तेरेलजी नेशनल पार्क, हुस्तई नेशनल पार्क, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम समेत कई अच्छे पर्यटन स्थल हैं.

सस्ते में सैर-सपाटे का सपना होगा पूराभारतीय रुपये की वैल्यू पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका में भी ज्यादा है. नेपाल में भारत का 1 रुपया वहां के 1.60 नेपाली रुपये के बराबर है, जबकि 3.67 श्रीलंकन रुपया भारत के 1 रुपये के बराबर होता है. इन दोनों देशों में घूमने के लिए कई जगहें शामिल हैं. नेपाल में हर साल लाखों पर्यटक माउंट एवरेस्ट देखने के लिए आते हैं.

खूबसूरत बीच के लिए कैरेबियाई कोस्टा रिका दुनियाभर के करोड़ों टूरिस्ट का पसंदीदा वैकेशन स्पॉट है. भारतीय नागरिक इस देश में कम पैसों में खुलकर घूमना-फिरना कर सकते हैं. इस देश में रुपये की कीमत 6.49 कोलोन्स है. मैनुअल एंटोनियो नेशनल पार्क, एरेनाल वॉलकेनो, मोंटेवेर्डे और क्लाउड वन और कोर्कोवाडो नेशनल पार्क आदि घूमने के लिए बेहतर टूरिस्ट स्पॉट हैं.