जानें देश का सबसे लंबा कॉरिडोर कब बन कर तैयार होगा? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आया बड़ा बयान

देश को दिसंबर 2024 तक सबसे लंबा कॉरिडोर (Longest Corridor in India) मिलने जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) ने कहा है कि साल 2024 के आखिर में तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह से मदुरावॉयल कॉरिडोर (Chennai Port to Maduravoyal Corridor) की परियोजना पूरी हो जाएगी.











