मार्केट की गिरावट से ना घबराएं, इन 3 तरीकों से करें अस्थिर बाजार में निवेश, बनेगा पैसा ही पैसा

How to Invest in Volatile Market: कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है. इस बिकवाली से निवेशकों को चिंता सताने लगी है कि आखिर गिरावट का यह सिलसिला कब खत्म होगा, साथ ही इस तरह के अस्थिर बाजार में निवेश कैसे किया जाए. मार्केट एक्सपर्ट्स ने ऐसे मार्केट में निवेश के लिए 3 तरीके बताए हैं.











