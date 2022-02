नई दिल्‍ली. How to invest in crypto : पहली बार निवेश करने वालों के लिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने (Investment In Cryptocurrency) के लिए सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) सबसे बेहतर तरीका है. एकमुश्‍त निवेश से अच्‍छा है कि क्रिप्‍टो में धीरे-धीरे इन्‍वेस्‍ट किया जाए. एसआईपी से जोखिम को कम किया जा सकता है. क्रिप्‍टोकरेंसी में उथल-पुथल कुछ ज्‍यादा ही होती है, इसलिए यहां नुकसान होने की संभावना भी ज्‍यादा होती है.

क्रिप्‍टो में भी थोड़ा-थोड़ा निवेश आपको करोड़पति बना सकता है. ऐसा हुआ भी है. उदाहरण के लिए जिस निवेशक ने आज से पांच साल पहले डोज़कॉइन (Dogecoin) में रोज 50 रुपये का निवेश किया, आज वह करोड़पति हो चुका है. इसलिए आपका भी मन क्रिप्‍टोकरेंसी में निवेश का है, लेकिन इसमें होने वाले उतार-चढ़ाव को लेकर घबराहट हो रही है तो आपको एसआईपी के जरिए क्रिप्‍टो की दुनिया में प्रवेश करना चाहिए.

ये फायदा है SIP का (Benefits of SIP)

फाइनेंसियल एक्‍सप्रेस ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Alliance School of Business में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विनय अस्थाना का कहना है कि SIP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बाजार में टाइमिंग को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं होती. क्रिप्टो में ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस की तुलना में कई गुना ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है. यह क्रिप्टो एसेट्स (Crypto Assets) में निवेश के लिए SIP के समर्थन का एक मजबूत तर्क है.

Clear के फाउंडर और CEO अर्चित गुप्ता का भी मानना है कि SIP क्रिप्‍टोकरेंसी में निवेश का सबसे बढ़िया तरीका है. कई प्लेटफ़ॉर्म आपको केवल 50-500 रुपये प्रति किश्त के साथ क्रिप्टोकरेंसी में SIP शुरू करने की अनुमति देते हैं. इसके अलावा, कई निवेशक साप्ताहिक या मासिक किश्त के विकल्प के बजाय, दैनिक SIP का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि एक महीने की अवधि के भीतर क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है.

50 रुपये के निवेश से भी भरपूर रिटर्न

किसी क्रिप्टो निवेशक (Crypto Investor) ने अगर आज से 5 साल पहले डोज़कॉइन में 50 रुपये रोज की एसआईपी शुरू की होगी तो उसका अभी तक कुल निवेश 91,300 रुपये का होगा. यह निवेश अब तक कुल 1 करोड़ 3 लाख 15 हजार 921 रुपये हो गया है. इस तरह से निवेशकों को लगभग 11,198 प्रतिशत का रिटर्न मिला है. फिलहाल डॉजकॉइन (Dogecoin) की कीमत 13.1 रुपये है.

डोज़कॉइन क्रिप्टोकरेंसी ने साप्ताहिक सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) करने वालों को भी मालामाल किया है. अगर किसी ने आज से 5 साल पहले 350 रुपये की साप्ताहिक SIP शुरू की होती तो उसका कुल निवेश आज की तारीख में 91,000 रुपये का होता. वहीं, निवेशक (Crypto Investor) को 11,193 प्रतिशत का रिटर्न मिला होता. आज के समय में डॉजकॉइन क्रिप्टोकरेंसी की कीमत 13.1 रुपये हैं जिसके हिसाब से निवेशक के निवेश की वैल्यू 1 करोड़ रुपये से ज्यादा होती.