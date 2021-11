Investment Tips: सिर्फ पांच कदमों से बनें वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर, मार्केट गिरने पर भी नहीं होगा नुकसान

नई दिल्ली. फाइनेंस मैनेजमेंट से लेकर किराने का सामान ऑर्डर करने तक और सोशल होने और नेटवर्किंग तक, यह सब एक बटन के क्लिक से संभव है. इसकी वजह है स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम्‍स, स्मार्ट टीवी आदि.यह बदलाव सिर्फ तकनीक पर बेस्ड है. क्या आप जानते हैं कि इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप एक एक स्मार्ट निवेशक (Very Smart Investor) बन सकते हैं? एजेंल ब्रोकिंग के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर तिवारी (Prabhakar Tiwari, Chief Growth Officer, Angel One Ltd ) न्यूज18 के पाठकों के ऐसे ही पांच कदम बता रहे हैं जिनसे आप भी स्मार्ट निवेशक बन सकते हैं. इससे आप बेहतर रिटर्न के साथ अपना जोखिम कम कर सकते हैं. सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट निवेशक कौन होते हैं…यह भी पढ़ें: Home Rates Update: घर 26% महंगे हो जाएंगे, बिल्डरों ने कीमतें बढ़ाने की तैयारी शुरू कीक्या है स्मार्ट निवेशक

जब निवेशकों की बात आती है तो स्मार्ट शब्द को उसी तरह नहीं देखा जाता है. एक स्मार्ट निवेशक की समझ अन्य स्मार्ट चीजों से काफी अलग होती है. एक स्मार्ट निवेशक वह नहीं है जो रातों-रात ढेर सारा पैसा कमाना जानता है. इसके बजाय, स्मार्ट निवेशक वो है जो उपलब्ध संसाधनों को लगातार निवेश करने के लिए उपयोग कर सकता है, एक विविध पोर्टफोलियो रखता है और समय के साथ धन का निर्माण करता है. इसी समय, स्मार्ट निवेशक वहां निवेश नहीं करते जहां हर कोई निवेश कर रहा है; बल्कि, वे अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले अच्छी तरह से शोध करते हैं. तो यह है एक स्मार्ट निवेशक. अब जानिए वह पांच कदम जिनसे आप भी एक स्मार्ट निवेशक बन सकते हैं.First Step: स्टॉक ब्रोकिंग ऐप डाउनलोड करें

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में स्टॉक ब्रोकिंग ऐप डाउनलोड करें. यदि आप एक नए निवेशक हैं, तो आप ऐप पर तुरंत खाता खोलने के साथ अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं और न्यूनतम ब्रोकरेज शुल्क जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. निवेश और व्यापार के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करने से चलते-फिरते बाजार पर नज़र रखने का फायदा मिलता है.Second Step: जोखिम को कम करने और रिटर्न को अधिकतम करने का उपाय

खाता खोलने के बाद, आप अपना पहला निवेश करने के लिए नियम-आधारित निवेश इंजन जैसे डिजिटल समाधान तलाश सकते हैं. नियम-आधारित निवेश इंजन किसी भी मानवीय पूर्वाग्रह से रहित नियमों के एक सेट के आधार पर शेयरों की सिफारिश करता है. यह जोखिम को कम करने और रिटर्न को अधिकतम करने में मदद करता है.

Third Step: थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्‍स का उपयोग करें

एक बेहद स्मार्ट निवेशक बनने की दिशा में तीसरा कदम विभिन्न थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्‍स का उपयोग करना है. ये अलग-अलग प्रकार के पोर्टफोलियो बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेश करने के लिए डिजिटल ब्रोकर्स के ब्रोकिंग ऐप के साथ एकीकृत होंगे. आधुनिक निवेश उत्पाद आपको कम लागत वाला, लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाने में सक्षम बनाते हैं. यह इक्विटी में निवेश करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है.Forth Step: स्टॉकब्रोकिंग एप्स के अलर्ट का रखें ध्यान

स्टॉकब्रोकिंग एप्स उपयोग करने का एक और फायदा है बाजार पर लगातार अलर्ट रहना. रोजमर्रा के कामों के साथ बाजार पर नज़र रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐप द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण विकास के अलर्ट आपको सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं. यदि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है, तो अलर्ट आपको अपडेट रखते हुए लाभ अर्जित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं.Fifth Step: डिजिटल ब्रोकर्स का गाइड की तरह करें इस्तेमाल

डिजिटल ब्रोकर्स निवेश शिक्षा मंच भी प्रदान करते हैं. ये वित्तीय बाजारों के लिए एक व्यापक गाइड की तरह हैं. बिगिनर्स से लेकर निवेशकों तक, कोई भी इन प्लेटफॉर्म्‍स से जुड़ सकता है और पूंजी बाजार के माध्यम से अपना रास्ता सीख सकता है. बाजार के कामकाज से लेकर कारोबार की बुनियादी बातों और व्यापारिक रणनीतियों तक सब कुछ सीख सकते हैं.