Investment Tips: शेयर मार्केट में बिगनर्स हैं तो दोस्त और यूट्यूब चैनलों की सलाह से रहें दूर

नई दिल्ली. (Investment Tips) शेयर मार्केट कुलांचे भर रहा है. पैसा दिन दुना रात चौगुना हो रहा है. लिहाजा, लोग भी इसमें निवेश के लिए लालायित हैं. लेकिन यदि आप बिगनर्स हैं तो सावधान रहने की जरूरत है.न्यूज18 ने बिगनर्स के लिए शेयर बाजार में एंट्री के तरीकों पर ब्रोकरेज फर्म एंजेल वन के एवीपी अमरजीत मौर्य (Amarjeet Maurya – AVP – Mid Caps, Angel One Ltd titled IPOs – The ideal investment vehicle for beginners in the stock market) से बात की. उनके मुताबिक बिगिनर्स अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए आईपीओ का विकल्प चुन सकते हैं. ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से किसी व्यक्ति की निवेश यात्रा शुरू करने के लिए आईपीओ को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. आईए जानते हैं इन कारणों को…

अनुभव हासिल करें लेकिन पूंजी न गवाएं

शेयर बाजार में अनुभव हासिल करने के लिए प्रारंभिक पूंजी को ‘गंवाने’ की बजाय आईपीओ जैसे आदर्श निवेश माध्यम को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है. साथ ही, आईपीओ में पैसा लगाते समय लापरवाह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन अच्छे से विचार कर फैसला लिया जाए तो ये निवेश माध्यम काफी फायदे वाला साबित हो सकता है.बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस, दीर्घकालिक दृष्टिकोण का ध्यान रखें

आईपीओ में निवेश का चयन करते समय पूरी समझदारी से निर्णय लेना आवश्यक है. किसी भी कंपनी का आईपीओ चुनते समय निवेश आरंभ करने वाले को बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता को ध्यान में रखना चाहिए. इसके अलावा, किसी कंपनी की तरफ से अपनाए जाने पर निवेश से संबंधित निर्णय लेते समय विवाद या अकाउंटिंग की आक्रामक प्रक्रियाओं जैसी खतरनाक स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए.

ग्रे मार्केट प्रीमियम, फोरम्‍स पर चर्चा और विशेषज्ञों की सलाह का रखें ख्याल

अपेक्षित मुनाफे की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई नौसिखिया निवेशक बाजार संकेतकों और मंचों का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम, फोरम्‍स पर चर्चा और विशेषज्ञों की सलाह जैसे विभिन्न बाजार संकेतक हैं जिनका उपयोग एक सूचित निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है. बिगिनर्स इन मंचों का अनुसरण कर सकते हैं, जो शेयर बाजार में निवेश के अपने ज्ञान और अनुभव को समृद्ध करने में मदद करेंगे. ये मंच आईपीओ से संबंधित निर्णय लेने में भी उनकी सहायता करेंगे.एफएंडओ और पेनी स्टॉक में पैसा लगाने में उच्च जोखिम

लापरवाह और बेखबर निवेश प्रक्रियाओं के कारण पूरी निवेश पूंजी को गंवाना बिगिनर्स की निवेश यात्रा की एक सामान्य विशेषता है. निवेश की शुरुआत करने वाले लोग दोस्तों, परिवारों और यहां तक कि कुछ अवांछित स्रोतों जैसे कि यूट्यूब चैनलों की सलाह को मानते हुए और जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद के साथ काफी राशि का निवेश कर सकते हैं. एफएंडओ और पेनी स्टॉक में पैसा लगाने में उच्च जोखिम शामिल है और यह किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए, आईपीओ एक तुलनात्मक रूप से सुरक्षित विकल्प है (उल्लिखित की तुलना में) क्योंकि इसमें पूरे निवेश को गंवाने की आशंका अपेक्षाकृत कम है.आईपीओ इसलिए आकर्षण का केंद्र

चालू वर्ष (2021) में भारतीय निवेशकों ने कई आईपीओ देखे हैं, जिनमें स्टार्ट-अप और कुछ स्थापित ब्रांड शामिल हैं. यह बढ़ी हुई संख्या बिगिनर्स को विविध क्षेत्रों और पूंजीकरण सहित विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला में से चुनने का मौका देती है. इसलिए, जोखिम लेने की क्षमता और निवेश लक्ष्यों के आधार पर, निवेशक एक या अधिक उपलब्ध आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं.आईपीओ ने दिया जमकर मुनाफा

हाल के दिनों में, ऐसे आईपीओ आए हैं जिन्होंने शुरुआती लोगों को बंपर लिस्टिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण पूंजी वृद्धि हासिल करने में मदद की है. ऐसे आईपीओ के कुछ हालिया उदाहरणों में नायका ईकॉमर्स वेंचर्स (80% प्रीमियम मिलना), नजारा टेक्नोलॉजीज (लगभग 80% प्रीमियम), और सोना बीएलडब्ल्यू (लिस्टिंग के महीने भर के भीतर इश्यू प्राइस के मुकाबले 96% प्रीमियम) शामिल हैं. ये उदाहरण निवेश आरंभ करने वाले लोगों को आईपीओ को बाजार में प्रवेश करने का एक शानदार तरीका मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.खुद भी रिसर्च करें

निवेश के शुरुआती दिनों में एक निवेशक घबराया हुआ, उत्साहित और संदिग्ध होता है. बिगिनर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम निवेश के विकल्प का चयन करना चाहिए. आईपीओ सबसे अच्छे तरीकों में से एक हो सकता है जिसके माध्यम से एक निवेशक लंबी अवधि में रिटर्न प्राप्त कर सकता है और एक आशाजनक मोड पर निवेश यात्रा की शुरुआत कर सकता है, बशर्ते खुद भी रिसर्च करें और उसके अनुसार निर्णय लेने में उचित समय लगाएं.