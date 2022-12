Confirm Train Ticket: 2 मिनट में बुक करें ट्रेन की तत्काल टिकट, हर बार मिलेगी कंफर्म सीट

नई दिल्‍ली. रेलवे (Indian Railway) की तत्काल सेवा के जरिए कंफर्म टिकट आमतौर पर मिल जाती है. लेकिन, कई बार फेस्टिव सीजन, शादियों या छुट्टियों के चलते टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है कि क्‍योंकि रेलयात्रा करने वाले यात्रियों की संख्‍या बहुत बढ़ जाती है. बड़ी संख्‍या में लोग तत्‍काल से टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं. इस कोशिश में बहुत से लोगों को निराशा ही हाथ लगती है.

ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते वक्त पैसेंजर की डिटेल भरने में ही इतना समय लग जाता है कि तत्‍काल का कोटा ही पूरा हो जाता है. अगर कोई डिटेल जल्‍दी भर दे तो पेमेंट डिटेल में बंदा फंस जाता है और टिकट से वंचित रह जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ तरीके ऐसे हैं, जिनसे आप मिनटों में ट्रेन का कन्फर्म टिकट पा सकते हैं.

जानें तत्काल टिकट का समय

तत्काल रेलवे टिकट प्राप्त करने की प्रक्रिया यात्रा से ठीक एक दिन पहले शुरू होती है. थर्ड एसी (3एसी) और उससे ऊपर के लिए स्लॉट सुबह 10 बजे शुरू होता है, जबकि स्लीपर क्लास के टिकटों की बिक्री सुबह 11 बजे शुरू होती है. जिन ट्रेनों में तत्काल कोटा होता है, उनमें एसी और नॉन ऐसी डिब्बों में तत्काल की कुछ ही सीटें आरक्षित होती हैं.

Master लिस्‍ट बना बुक करें टिकट

IRCTC के मास्टर लिस्ट वाले ऑप्शन से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. मास्टर लिस्ट एक तरह का फीचर है, जो IRCTC के ऐप और वेबसाइट में मौजूद है. मास्‍टर लिस्‍ट में आपको ट्रैवल लिस्‍ट बनानी होती है. इसमें आपको यात्रा से संबंधित जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होती है. अगर आप बुकिंग शुरू होने से पहले ही यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां दर्ज कर लेंगे तो टिकट बुकिंग आरंभ होने पर आपको इन जानकारियों को दर्ज करने में समय नष्‍ट नहीं करना होगा. आपको बुकिंग शुरू होने के बाद सीधा मास्टर लिस्ट का चयन करना होगा.

मास्‍टर लिस्‍ट बनाने का तरीका

सबसे पहले IRCTC का ऐप ओपन करके अपनी ID पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.मोबाइल स्क्रीन पर नीचे HOME के बाद MY ACCOUNT का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें.MY Master List पर क्लिक करें.पहले मास्टर लिस्ट नहीं बनाई होगी, तो NO Record found दिखाई देगा, OK पर क्लिक करें.इसके बाद Add Passenger पर क्लिक करें.पैसेंजर की डिटेल को भरें और Add Passenger पर क्लिक कर दें.अब पैसेंजर की डिटेल सेव हो जाएगी और आपको दिखने लगेगी.टिकट बुकिंग के समय ‘My Passenger List’ पर जाकर इसे सीधे कनेक्ट कर दें.फिर पेमेंट ऑप्‍शन में से कोई एक विकल्‍प चुन कर पेमेंट कर दें.