IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी लाया है शिमला-मनाली की खूबसूरत वादियों में घूमने का मौका, सिर्फ इतना आएगा खर्चा

नई दिल्ली. अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में शिमला और मनाली खूबसूरत वादियों में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए गर्मी की छुट्टियों में चंडीगढ़, शिमला, कुल्लू-मनाली समेत कई खूबसूरत जगह में घूम सकते हैं.

कब से शुरू होगी यात्रा?

इस पैकेज के लिए यात्रा 2 जून, 2022 से शुरू होगी और 8 जून, 2022 तक चलेगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस पैकेज को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर प्रति व्यक्ति खर्च 32,200 रुपये है. डबल ऑक्यूपेंसी पर खर्च 34,050 रुपये प्रति व्यक्ति है. वहीं सिंगल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च 47,530 रुपये है. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 26,200 रुपये और 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बिना बेड 24,600 रुपये चार्ज है.

टूर पैकेज 6 रातें और 7 दिनों का होगा

पैकेज का नाम- A Blissful holiday in Himachal with Chandigarhकितने दिन का होगा टूर – 6 रात-7 दिनप्रस्थान करने की तारीख – 2 जून 2022डेस्टिनेशन कवर – शिमला, मनाली, चंडीगढ़ट्रैवलिंग मोड – फ्लाइटमील प्लान – ब्रेकफास्ट और डिनरएयरपोर्ट से डिपार्चर टाइम- लखनऊ एयरपोर्ट, 13:35 Hrs, on 02.06.2022

कैसे करा सकते हैं बुकिंग

इस टूर पैकेज के लिए बुकिंग यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं. इसके अलावा आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है.