IRCTC Tour Package: अयोध्या, काशी और प्रयागराज घूमने का मौका, आईआरसीटीसी लाया है किफायती एयर पैकेज

देहरादून. अगर आप मशहूर तीर्थ स्थलों अयोध्या, काशी और प्रयागराज में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 4 रात और 5 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत देहरादून से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. हर जगह रात में होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

पैकेज का किराया 26,400 रुपये से शुरू

पैकेज के खर्च की बात करें तो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर प्रति व्यक्ति खर्च 26,400 रुपये है. डबल ऑक्यूपेंसी पर 28,400 रुपये प्रति व्यक्ति है. वहीं सिंगल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च 33,600 रुपये है. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 24,200 रुपये चार्ज है. इसके अलावा 2 से 11 साल के बच्चे के लिए बिना बेड 22,400 रुपये खर्च आएगा.

ये भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: रामेश्वरम और मदुरै के साथ केरल घूमने का शानदार मौका, मिलेंगी ये सुविधाएं

टूर पैकेज की खास बातें

पैकेज का नाम- Holy Ayodhya With Kashi and Prayagraj Ex Dehradun (NLA69)डेस्टिनेशन कवर- अयोध्या, काशी और प्रयागराजटूर की अवधि- 5 दिन/4 रातटूर डेट- 19 नवंबर, 2022मील प्लान- ब्रेकफास्ट और डिनरट्रैवल मोड- फ्लाइटप्रस्थान का समय- देहरादून एयरपोर्ट/07:30 पूर्वाह्न

कैसे करा सकते हैं बुकिंग

इस एयर टूर पैकेज के लिए बुकिंग यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं. इसके अलावा आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है.