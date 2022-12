IRCTC Tour Package: सस्ते में घूमें हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी, सिर्फ इतना आएगा खर्चा

हाइलाइट्स उत्तराखंड घूमाने के लिए आईआरसीटीसी लाया है किफायती टूर पैकेज. पैकेज में आपको मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने का मौका मिलेगा. किराया 25,500 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

कितने का है टूर पैकेज

पैकेज के खर्च की बात करें तो इस पैकेज को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले घूमने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 34,000 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं 2 लोगों के साथ प्रति व्यक्ति किराया 26,800 रुपये है. इसके अलावा 3 लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको प्रति व्यक्ति 25,500 रुपये खर्च करने होंगे. इसके अलावा 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 22,200 रुपये चार्ज है जबकि 2 से 4 साल के बच्चे के लिए बिना बेड 20,600 रुपये खर्च आएगा.

टूर पैकेज की खास बातें

पैकेज का नाम- Queen of Hills-Mussoorie with Haridwar & Rishikesh Ex. Lucknow (NLA75)

डेस्टिनेशन कवर- मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार

कितने दिन का होगा टूर- 5 दिन/4 रात

प्रस्थान की तारीख- 18 दिसंबर, 2022

मील प्लान- ब्रेकफास्ट और डिनर

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

प्रस्थान का समय- लखनऊ एयरपोर्ट/14:05 अपराह्न

ये भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ हैदराबाद की भी करें सैर, आईआरसीटीसी लाया किफायती पैकेज

कैसे करा सकते हैं बुकिंग

जानकारी के मुताबिक, इस टूर पैकेज के लिए बुकिंग यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं. आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है.