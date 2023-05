एक ही पॉलिसी में लाइफ, हेल्थ और कार इंश्योरेंस की सुरक्षा, खास सुविधाओं के साथ, जानिए क्या है IRDA का प्लान

All in One Policy: देश में अब तक लाइफ, हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस समेत अन्य बीमा उत्पादों का लाभ लेने के लिए अलग-अलग पॉलिसी लेने की जरूरत होती है लेकिन आने वाले दिनों एक ही पॉलिसी के अंदर आपको ये सारे बेनेफिट मिलने लगेंगे. दरअसल बीमा नियामक संस्था IRDAI एक ऐसी सिंगल पॉलिसी लाने पर काम कर रहा है, जिसमें सभी प्रकार के इंश्योरेंस कवर होंगे और ग्राहकों अलग-अलग पॉलिसी नहीं लेनी पड़ेगी. यानी यह ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी होगी.

अगर इंश्योरेंस रेगुलेटर की यह स्कीम सक्सेस होती है तो देश भर के परिवार जल्द ही सिंगल पॉलिसी मिलने लगेगी. इरडा के प्रमुख देवाशीष पांडा ने कहा कि यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन इस पर विचार-विमर्श जारी है. आइये जानते हैं इसे लेकर बीमा नियामक किस तरह की तैयारी कर रहा है और इससे ग्राहकों को कैसे फायदा मिलेगा.

क्या है बीमा ट्रिनिटी?देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक महत्वाकांक्षी पहल की है. IRDAI का “बीमा ट्रिनिटी,” एक किफायती प्रोडक्ट है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को व्यापक हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट कवरेज प्रदान करना है.

अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, देश में तेजी से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का विस्तार करने के लिए ऐसी योजना पर काम कर रहा है. ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी में कई जोखिम से जुड़ी सुरक्षा एक साथ दी जाएगी और क्लेम को एक कॉमन इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा.

सभी सुरक्षा की पूर्ति एक ही पॉलिसी मेंइरडा के प्रमुख देवाशीष पांडा ने कहा कि हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी से ग्राहकों का सारा रिस्क कवर हो जाए, साथ ही यह पॉलिसी आसानी से सभी के लिए उपलब्ध हो. इसके अलावा इस पॉलिसी का प्रीमियम कम और क्लेम सेटलमेंट भी जल्द हो. उन्होंने कहा कि अगर हमारी यह योजना आकार लेती है तो देश भर के परिवार जल्द ही एक ऐसी सस्ती सिंगल पॉलिसी की सौगात मिलेगी, जिसमें हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट कवर को लेकर सुरक्षा मिलेगी. इस पॉलिसी के जरिए कुछ ही घंटों के अंदर क्लेम सेटलमेंट होगा.

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण चाहता है कि आम लोगों को अलग-अलग जरूरतों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर भटकना ना पड़े. एक ही बार में ही वह ऐसी पॉलिसी लें, जिसमें हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी समेत सभी सेक्टर से जुड़े जोखिम कवर हो जाएं और सभी पॉलिसी का प्रीमियम एकमुश्त दे दे.