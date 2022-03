Paytm Payment Gateway ने महामारी के दौरान 8000 से अधिक शिक्षकों की मदद कैसे की, जानें अंदरूनी कहानी

Paytm Payment Gateway : जब कोविड महामारी ने भारत में दस्तक दिया, तो शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक था. स्कूलों और कॉलेजों को रातो-रात, नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनाने में तेजी लानी पड़ी. हालांकि, कई वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप ने शिक्षकों और स्टूडेंट को आनन-फानन में पढ़ने-पढ़ाने की सुविधा मुहैया तो करा दी, लेकिन शिक्षकों के सामने एक और समस्या थी – स्टूडेंट और अभिभावकों से निश्चित अंतराल पर स्कूल और कॉलेज की फीस जमा कराना, क्योंकि कई स्टूडेंट और अभिभावक चारों ओर फैली अनिश्चितता के चलते अपने होमटाउन चले गए थे.

कोविड-19 से पहले का फीस कलेक्शन सिस्टम–

आइए पहले समझते हैं कि शैक्षणिक संगठन आमतौर पर फीस कैसे कलेक्ट करते हैं और जब महामारी के दौरान स्कूलों को बंद किया गया, तो फीस कलेक्शन एक समस्या क्यों बन गई. फीस का भुगतान आमतौर पर या तो बैंक में जाकर या कैश या चालान के माध्यम से किया जाता था. आमतौर पर, भुगतान के लिए रिमाइंडर को सर्कुलर, ईमेल के माध्यम से या सीधे कॉल करके लोगों तक पहुंचाया जाता था. इसके बाद, लेखा टीम बैंक डिपॉजिट के ज़रिए किए गए भुगतान की जांच करती थी.

ज़्यादातर शैक्षणिक संस्थानों के लिए ऑनलाइन बुनियादी ढांचा, विशिष्ट डेटाबेस और अपने स्वयं के लॉजिस्टिक कलेक्शन तक सीमित था. इसके बाद, आमतौर पर भुगतान की क्रॉस-चेकिंग और चालान बनाने का एक और दौर होता है. कोविड -19 से पहले, भुगतान के संबंध में संस्थानों की मीटिंग और समझौते सीधे तौर पर वेंडर के साथ होते थे.

घर से काम करने वाले सभी लोगों के साथ लेन-देन की खामियां और उन्हें क्रॉस-चेक न कर पाने की असमर्थता कई लोगों के लिए एक वास्तविक समस्या बन गई. महामारी के खत्म होने का कोई स्पष्ट आसार न दिखने के कारण, संस्थानों को यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कहां और कितना निवेश करना है.

Paytm Payment Gateway, फीस को ऑनलाइन अपने-आप कलेक्ट करने की सुविधा देता है –

Paytm Payment Gateway ने फीस कलेक्ट करने की समस्या को हल करने के लिए न्यूनतम तकनीकी ज्ञान और मामूली डॉक्यूमेंटेशन के साथ संस्थानों के ERP को अपने पेमेंट गेटवे के साथ जोड़ने का एक सरल और आसान तरीका दिया. स्कूल और कॉलेज में ERP सिस्टम का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है. इसलिए, लॉजिस्टिक और डेटाबेस के मैनेजमेंट के साथ ही पूरे ईकोसिस्टम को पेमेंट गेटवे से जोड़ना महत्वपूर्ण था. वास्तव में, Paytm Payment Gateway ने महामारी के दौरान 200 से अधिक एजुकेशन ERP के साथ अपने पेमेंट गेटवे को जोड़ा. इसमें उन शिक्षकों के लिए भी समाधान उपलब्ध थे जिनके पास वेबसाइट नहीं थी.

इसकी शुरुआत के बाद से, Paytm Payment Gateway से फीस कलेक्शन असरदार रहा, 8000 से अधिक मर्चेंट अब इसी पेमेंट गेटवे का उपयोग कर रहे हैं. इसमें अब तक 2 करोड़ से अधिक फीस पेमेंट की जानकारी दर्ज की जा चुकी है (और यह संख्या बढ़ती जा रही है). यहां बताया गया है कि Paytm Payment Gateway ने किस तरह ऑनलाइन फीस कलेक्शन में अग्रणी भूमिका निभाई. साथ ही, आसान बिंदुओं में जानें कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए कैश फ्लो से जुड़ी समस्याओं को कैसे हल किया गया.



Paytm ने उच्च सफलता दर वाला एक बेहतर पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया है.

समय की मांग को देखते हुए, भुगतान के बुनियादी ढांचे में फेरबदल किए बिना 330M+ उपभोक्ताओं वाले भारत के सबसे बड़े पेमेंट प्लेटफॉर्म को शैक्षिक संस्थानों की बेहतरी के लिए समर्पित किया.

फीस पेमेंट साइकल के दौरान ऑनलाइन पेमेंट का लोड काफी बढ़ जाता है, इसलिए कंपनी ने प्रति सेकंड 3000 ट्रांज़ैक्शन तक स्केलेबिलिटी बढ़ा दी है, जिससे यह सिस्टम पीक लोड के दौरान भी ट्रांज़ैक्शन के लिए उचित समय सुनिश्चित करता है.

इन-हाउस बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हमें कई तरह की समस्याओं से बचाता है और ट्रांज़ैक्शन का तेजी से होना सुनिश्चित करता है.

जेनेसिस ग्लोबल स्कूल में अकाउंट्स सेक्शन के सीनियर मैनेजर, प्रकाश चंद्र भट्ट इस सिस्टम के बारे में कहते हैं, “Paytm लंबे समय से हमारा डिजिटल कलेक्शन पार्टनर है. इसमें, फीस जमा करने और बेहतरीन सपोर्ट टीम की मदद से समस्याओं का आसानी से समाधान करने की सुविधा मौजूद है. मेरे हिसाब से, Paytm बेहतरीन सुविधाओं वाले सर्वश्रेष्ठ PG में से एक है. ज़्यादातर माता-पिता Paytm के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना पसंद करते हैं.”



स्कूल आमतौर पर अपने लॉजिस्टिक्स और डेटा बेस को मैनेज करने के लिए व्यक्तिगत एंटरप्राइज़ या ERP सिस्टम का उपयोग करते हैं, हालांकि ऐसे अधिकांश सिस्टम में बिल्ट-इन पेमेंट गेटवे नहीं होता है.

Paytm ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस क्षेत्र की सहायता के लिए 200+ एजूकेशन ERP के साथ अपने पेमेंट गेटवे को इंटिग्रेट किया है.

इससे इन संस्थानों में अकाउंट टीम के मैनुअल समय और प्रयास में भी कमी आई, क्योंकि वे अब आसानी से पेमेंट डैशबोर्ड को ऐक्सेस कर सकते हैं और खातों का मैनुअल रूप से मिलान करने के बजाय ऑटोमैटिक रूप से जनरेट होने वाली रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं.

Paytm के पेमेंट गेटवे ने स्प्लिट सेटलमेंट की भी सुविधा प्रदान की. इससे, संस्थान के भीतर विभिन्न वेंडर और विभागों के बैंक खातों में फीस अपने-आप विभाजित होने लगी.

जब पहली बार महामारी फैली थी, तो अधिकांश संस्थान जिन्होंने डिजिटल सिस्टम अपना लिया था, अब खुद को पहले से बेहतर स्थिति में पाते हैं. जैसा कि जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी की मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी अर्चना जैन कहती हैं, “हमें अभी भी याद है कि कोविड -19 महामारी के अचानक फैलने से हमें अनगिनत चुनौतियों व अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा. ऐसे समय में, हमने भुगतान के डिजिटल तरीकों के महत्व को समझा और सौभाग्य से, पहले से मौजूद Paytm का साथ मिलने से हमें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा. Paytm, अब हमारी यूनिवर्सिटी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गया है और एंड-टू-एंड कैशलेस यूनिवर्सिटी बनने की हमें बेहद खुशी है.”

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, रामाज्ञा ग्रुप ऑफ स्कूल्स की प्रमुख अपर्णा मागी कहती हैं, “माता-पिता इस ऐप से खुश और संतुष्ट हैं क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं के अनुकूल है. रामाज्ञा ग्रुप में लेखा विभाग को भी लगता है कि इस ऐप ने उनका काम आसान कर दिया है.”

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शैक्षणिक संस्थान विशेष रूप से इस बात की सराहना करते हैं कि भुगतान संकट की चिंता किए बिना, अपने स्टूडेंट को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में कैसे इस कंपनी ने संस्थानों की मदद की.



Paytm के पेमेंट गेटवे ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में की मदद की, बल्कि Paytm Wallet और Paytm Postpaid की मदद से वन-क्लिक चेकआउट विकल्पों के ज़रिए माता-पिता और स्टूडेंट के लिए फीस के पेमेंट को आसान बना दिया.

Paytm का सिस्टम, सेव किए गए 350M+ डिवाइसों के साथ जुड़ा हुआ है. इसलिए, माता-पिता को बार-बार कार्ड और खाता विवरण दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है.

यह सिस्टम फीस के रिमाइंडर की सुविधा भी देता है, जिससे लेट-फीस से बचने में लोगों को मदद मिलती है और शिक्षा संस्थानों को समय पर भुगतान प्राप्त होता है.

आकर्षक EMI और कैशबैक जैसे किफायती विकल्पों की बदौलत इस गेटवे ने पढ़ने-पढ़ाने के सिस्टम को भी किफायती बना दिया है.

फीस में कटौती के अलावा पेमेंट गेटवे ने कैश फ़्लो से जुड़ी समस्याओं को भी कम कर दिया, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों को सैलरी देने और पूरी व्यवस्था को मैनेज करने का दबाव रहता है.

शायद इसकी सबसे अच्छी विशेषता Paytm Payment Gateway की पहले से तय और तेज़ T+1 सेटलमेंट है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यहां तक कि बैंक हॉलिडे के दौरान भी यह काम करता है.

महादेवी बिड़ला वर्ल्ड एकेडमी के चीफ एडमिन ऑफ़िसर विक्रम रुइया का मानना है कि Paytm का पेमेंट गेटवे, इस इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ फिनटेक में से एक है. उनका कहना है, “हम अपने फीस कलेक्शन के लिए Paytm का उपयोग करते हैं. इसकी पेमेंट गेटवे विशेषताएं अत्याधुनिक हैं, जिनमें तुरंत चेक आउट, उच्च ट्रांज़ैक्शन सफलता दर, बेहतर डैशबोर्ड और सबसे बढ़कर, तेज समाधान देने का दृष्टिकोण जैसे विकल्प मौजूद हैं.”



इस गेटवे ने तकनीक का कम इस्तेमाल करने वाले व बिना ERP वाले संस्थानों के लिए Paytm ऐप की मदद से फीस के पेमेंट में सहायता की. T2, T3, T4 शहरों के स्कूल जिनके पास वेबसाइट/ERP नहीं है, वे केवल एक एक्सेल स्प्रेडशीट के ज़रिए सुविधाजनक फीस कलेक्शन के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं.

Paytm ऐप हर महीने लाखों उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, इसलिए यह शिक्षा संस्थानों का प्रचार करने के अलावा स्टूडेंट की संख्या को बढ़ाने का एक शानदार तरीका भी है.

इस पेमेंट गेटवे ने इवेंट/सेमिनार और अन्य विशेष अवसरों के लिए लगने वाली फीस के कलेक्शन के लिए नए समाधानों की आवश्यकता को ठीक से समझा.

Paytm के पेमेंट गेटवे की मदद से, संस्थान सभी भुगतान स्रोतों पर फीस जमा करने के लिए ईमेल, SMS और WhatsApp के ज़रिए आसानी से भुगतान लिंक बना और भेज सकते हैं.

Paytm के लिए, शिक्षा जारी रखने में हजारों स्टूडेंट की मदद करना, माता-पिता के लिए फीस के भुगतान की समस्या को कम करना और शिक्षा के क्षेत्र को ऐसे समय में सहारा देना जब फीस कलेक्शन के पारंपरिक तरीकों का इस पेमेंट गेटवे का साथ पकड़ना, सोने पर सुहागा था. आखिरकार, हम सभी को याद है कि नोटबंदी की घोषणा के बाद Paytm ने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को अपनाने में लाखों भारतीयों की मदद की. इस तरह, महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भारत की शिक्षा प्रणाली को एक बार फिर से सहारा देने में इस कंपनी की भूमिका बेहद अहम साबित हुई और हर भारतीय को डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में लाने के लिए, सुविधाजनक सेवाएं और आसान व तेज प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कराना इस बात का प्रमाण है.

