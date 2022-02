LIC IPO : मार्च 2022 में आने वाले पब्लिक ऑफर में एलआईसी की इस योजना के लाभार्थियों को मिलेगी छूट, जानिए पूरी डिटेल्स

PMJJBY Holders Will Get Discount In LIC IPO : एलआईसी के कर्मचारियों और पॉलिसीहोल्डर्स के साथ अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के लाभार्थियों को भी आईपीओ में छूट मिलेगी. एलआईसी के चेयरमैन ने कहा कि इस योजना के बीमाधारक एलआईसी के आईपीओ में छूट के हकदार होंगे.