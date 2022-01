IPO: मान्यवर ब्रांड की पेरेंट कंपनी वेदांत फैशन का आएगा आईपीओ, 4 से 8 फरवरी तक होगा अप्लाई

नई दिल्ली. Vedant Fashions IPO: एथनिक कपड़े बनाने वाले ब्रांड मान्यवर (Manyavar) की मालिक कंपनी वेंदात फैशन लिमिटेड (Vedant Fashions Ltd) का आईपीओ 4 फरवरी को खुलेगा. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने कंपनी को इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लाने की मंजूबीर 18 जनवरी को दी थी.

मनीकंट्रोल की एक खबर के अनुसार, वेदांत फैशन की योजना 16 फरवरी को शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध (List) होने की है. कंपनी किस प्राइस बैंड पर अपना शेयर लाएगी, इसकी जानकारी आने वाले कुछ दिनों में सबके सामने होगी. बता दें कि वेदांत फैशन लिमिटेड ने सितंबर 2021 में SEBI के पास IPO के ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे.

प्रमोटर और शेयरहोल्डर बेचेंगे शेयर

वेदांत फैशन के आईपीओ के तहत कोई फ्रेश शेयर नहीं जारी किया जाएगा और यह पूरी तरफ से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) होगा. इसको तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर और शेयरहोल्डर अपने करीब 3.636 करोड़ शेयरों को बिक्री के लिए रखेंगे.

ऑफर-फॉर-सेल (OFS) में 1.746 करोड़ शेयर राइन होल्डिंग्स लिमिटेड की तरफ से, करीब 7,23,000 शेयर केदारा कैपिटल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से और 1.818 करोड़ शेयर रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट की तरफ से बिक्री के लिए रखे जाएंगे.

फिलहाल, वेदांत फैशन की 7.2% हिस्सेदारी राइन होल्डिंग्स के पास, 0.3% हिस्सेदारी केदारा AIF के पास, जबकि 74.67% हिस्सेदारी रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट के पास है. एक्सिस कैपिटल, इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, ICICI सिक्योरिटीज, IIFL सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा कैपिटल इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं.

बता दें कि वेदांत फैशन, पुरुषों के एथनिक वियर सेगमेंट में कारोबार करती है. इसके प्रमुख ब्रांड ‘मान्यवर’ की देश भर में उपस्थिति है और यह इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वियर सेगमेंट में मार्केट लीडर है. इसके अलावा वेंदात फैशन के पास, त्वमेव (Twamev), मंथन (Manthan), मोहे (Mohey) और मेबाज (Mebaz) जैसे ब्रांड भी शामिल हैं.