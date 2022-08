नई दिल्‍ली. धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना पर जलमार्ग (Waterways on the Yamuna) विकसित करके मथुरा और वृंदावन को क्रूज सेवा (cruise service between Mathura-Vrindavan) से जोड़ा जाएगा. यह जानकारी केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Union Shipping Minister Sarbananda Sonowal) ने गोवर्धन के शंकराचार्य आश्रम में हुए एक कार्यक्रम में दी. उन्होंने कहा कि क्रूज से यात्रा करने का अनुभव आगरा आने वाले पर्यटकों को मथुरा आने के लिए भी आकर्षित करेगा.

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम में शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ ने सोनोवाल से पूछा था कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है. इसका जवाब देते हुए सोनोवाल ने कहा कि गोकुल, मथुरा और वृंदावन को यमुना पर जलमार्ग विकसित करके जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने हाल में इस योजना को लेकर उनसे मुलाकात की थी.

मथुरा-वृंदावन के बीच लाइट मेट्रो को मिल चुकी है मंजूरी

मथुरा ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्‍य सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है. इस क्षेत्र की विभिन्‍न परियोजनाओं पर 25 जून 2022 को उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था. बैठक में मथुरा-वृंदावन के बीच 1000 करोड़ रुपये से लाइट रेल (Light Metro between Mathura-Vrindavan) चलाने की योजना को मंजूरी दी गई. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इस परियोजना पर मंडल रेल प्रबंधक आगरा के यहां गतिशक्ति यूनिट स्थापित कर दी गई है. वह शीघ्र ही मथुरा-वृंदावन लाइट रेल योजना शुरू करने के लिए डीपीआर बनाने का कार्य करेगी.

यह परियोजना लगभग 1000 करोड़ रुपये की होगी. इससे श्रद्धालु बिना ट्रैफिक जाम से सुगमता से मथुरा से वृंदावन आ-जा सकेंगे. केंद्रीय जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने मुख्‍यमंत्री के साथ हुई बैठक में भी कहा था कि उनका मंत्रालय वृंदावन से गोकुल तक जलमार्ग बनाने को सहमत परंतु नौका एवं उसके संचालन का काम प्रदेश सरकार को करना होगा.