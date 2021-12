CCTV in Railway Stations and coach: Ministry of Railway ट्रेनों में safety को ध्‍यान में रखते हुए Coaches और Railway Stations में CCTV Cameras लगवा रहा है. कोच में सबसे ज्‍यादा सीसीटीवी लगाने वाला जोन पश्चिमी रेलवे रहा है. जहां पर कुल सीसीटीवी लगे कोच में से 20 फीसदी पश्चिमी रेलवे के शामिल हैं. वहीं, सबसे पीछे कोंकण रेलवे है. यहां पर अभी तक केवल 42 कोचों पर ही सीसीटीवी लगे हैं.