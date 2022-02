Labour Code इसी साल होंगे लागू, Zomato-Amazon जैसी कंपनियों से जुड़े वर्कर के लिए बनेगी योजना

नई दिल्‍ली. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (Union Ministry of Labor and Employment) देश में श्रम सुधार करने के लिए इस साल चार श्रम संहिताओं (Four Labour Codes) को इसी साल लागू करेगा. साथ ही मंत्रालय गिग वर्कर (Gig Worker) और प्‍लेटफार्म वर्कर के लिए भी एक सामाजिक सुरक्षा योजना लाने पर विचार कर रहा है. केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्‍य मंत्री (Union Minister Of State For Labour And Employment) रामेश्‍वर तेली (Rameswar Teli) ने यह जानकारी दी है. गौरतलब है कि काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर (Gig Worker) कहा जाता है. ऑनलाइन कंपनियों के साथ डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वाले कर्मचारी भी गिग वर्कर की श्रेणी में आते हैं.

केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्‍य मंत्री रामेश्‍वर तेली ने मनीकंट्रोल को बताया कि मंत्रालय चारों श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए सभी राज्‍यों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है. इसके साथ ही मंत्रालय असंगठित क्षेत्र (Informal Sector) के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए चलाई जा रही पेंशन जैसी योजनाओं को असंगठित क्षेत्र के डेटाबेस (E-Shrm Database) के साथ एकीकृत करने पर भी काम कर रहा है.

लेबर कोड्स से श्रमिकों को फायदा

गौरतलब है कि केंद्र सरकार का कहना है कि इन श्रम संहिताओं के लागू होने से जहां श्रमिकों को लाभ होगा वहीं आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी. सरकार का कहना है कि इन श्रम संहिताओं से श्रमिकों को न्‍यूनतम मजदूरी मिलेगी और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा. इनसे कारोबारी सुगमता भी सुनिश्चित होगी तथा असं‍गठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा.

अभी नहीं हुए हैं लागू

केंद्र ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित (consolidated) किया है. इनमें मजदूरी संहिता; सामाजिक सुरक्षा संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता व व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता शामिल हैं. संसद ने 2020 में चार में से तीन श्रम संहिताओं को पारित किया था, जबकि मजदूरी संहिता को 2019 में ही मंजूरी दे दी गई थी. परंतु अब तक इनमें से किसी को लागू नहीं किया गया है. नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने वेतन संहिता के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं. 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने औद्योगिक संबंध कोड के लिए ड्राफ्ट नियम तैयार किए हैं.

38 करोड़ रजिस्‍ट्रेशन करेंगे

श्रम राज्‍य मंत्री ने कहा कि असंठित क्षेत्र का डेटाबेस बनाने में सरकार लगातार लगी हुई है और उसे पूरा भरोसा है कि वह 38 करोड़ रजिस्‍ट्रेशन के आंकड़े को छू लेगी. रामेश्‍वर तेली का कहना है कि ई-श्रम प्‍लेटफॉर्म (E-Shram Platform) पिछले साल अगस्‍त से शुरू हुआ है. सरकार का लक्ष्‍य 38 करोड़ लोगों का रजिस्‍ट्रेशन करना है. अभी तक असं‍गठित क्षेत्र के करीब 26 करोड़ लोग पंजीकृत हो चुके हैं.

कुछ योजनाओं को असंगठित क्षेत्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत की जाएंगी. तेली ने बताया कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM SYM) को इसके साथ लिंक किया जा रहा है. पीएम मानधन योजना में पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन देने का प्रावधान है.

गिग वर्कर के कल्‍याण के लिए उठाये जा रहे हैं कदम

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गिग वर्कर और प्‍लेटफार्म वर्कर के कल्‍याण के लिए शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. कंपनियों से इन कर्मचारियों को ज्‍यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है और उनके साथ बातचीत जारी है. आधिककारिक आंकड़ों के अनुसा भारत में 7,17,686 गिग वर्कर हैं. इनमें से 58 फीसदी केवल उत्‍तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ही हैं. इनके अलावा बीड़ी श्रमिकों के कल्‍याण के लिए भी श्रम मंत्रालय कदम उठा रहा है.