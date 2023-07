how much money youtube pays for 1000 views: एक जमाना था जब व्यक्ति दिन रात मेहनत करता था और पैसे बहुत ही कम कमा पाता था. लेकिन आज जमाना कुछ और ही है. आज लोग घर बैठे स्मार्ट तरीके से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जैसे की YouTube. यूट्यूब, जिस पर लोग खाली समय में अपनी रूचि के अनुसार वीडियो देखते हैं. वहीं कुछ लोग इससे अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. यूट्यूब के आने के बाद अब कोई भी घर बैठे अपने कंटेंट के जरिए पैसे कमा सकता है. कई यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जिन्हें यूट्यूब ने एक प्लेटफार्म प्रदान किया है.

YouTube कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है, लेकिन अभी भी लोगों का सवाल है कि इससे कितनी कमाई होती होगी. तो हम बता दें कि यूट्यूब अलग अलग क्रिएटर्स को अलग पेमेंट करता है. ये पेमेंट उनके कंटेंट की क्वालिटी, कैटेगरी और उस पर आने वाले व्यूज पर निर्भर करती है. आइए जानते हैं YouTube से लोगों की कितनी कमाई होती है और कैसे पैसे कमा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कैसे खोलें पेट्रोल पंप? कैसे मिलेगा लाइसेंस, कितना होगा खर्च, ये है इस शानदार बिजनेस को शुरू करने का तरीका

1000 व्यूज पर मिलते हैं कितने रुपये

साल 2022 के डेटा के मुताबिक, अमेरिका में यूट्यूबर्स की कमाई लगभग 4600 डॉलर (लगभग 3,77,234 रुपये) मंथली हुई है. एवरेज देखें तो क्रिएटर्स को कंपनी 1,000 व्यूज पर 18 डॉलर (लगभग 1558 रुपये) का भुगतान करती है. पर हम आपको एक अहम बात बता दें कि आपकी कमाई कंटेंट, Ads और व्यूज पर निर्भर करती है. आप किस कैटेगरी का कंटेंट बनाते हैं ये भी पेमेंट में अहम रोल निभाता है.

यूट्यूब क्रिएटर्स से Ads का रेवेन्यू शेयर करता है शेयर

यूट्यूब क्रिएटर्स से उनके कंटेंट पर आने वाले Ads का रेवेन्यू शेयर करता है. ये रेवेन्यू शेयर अलग अलग क्रिएटर्स के लिए अलग अलग हो सकता है. दरअसल, YouTube से मिलने वाले पैसे कंटेंट कैटेगरी, रीजन और कई दूसरे पहलू पर निर्भर करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो कंटेंट क्रिएटर्स Ads रेवेन्यू का 55 परसेंट तक हिस्सा कमा सकते हैं.

₹20 में थाली, वो भी रेलवे स्टेशन पर! आगे देखें…

कमाई का ये है असली गुणा-गणित

यूट्यूब से आपकी कमाई कितनी होगी ये बात आपको कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि इसमें पूरा रोल व्यूज और वीडियो पर चलने वाले Ads पर निर्भर करता है. कई जगह दावा किया जाता है कि यूट्यूब 1,000 व्यूज में 1,500 रुपये देता है. कई जगह 1,000 बताया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें अहम रोल Ads का रहता है. जैसे अगर किसी वीडियो पर 10,000 व्यूज आएं हैं और उसपर ad कम चला है या लोगों ने Ads को स्किप किया है तो आपकी कमाई इस केस में कम होगी. वहीं अगर किसी वीडियो पर 5,000 या 2,000 व्यूज हैं लेकिन उसपर चले Ads की कीमत ज्यादा है और उसे सभी लोगों ने देखा है तो इस केस में 2,000 व्यूज वाले की कमाई 10,000 वाले से ज्यादा होगी.