घर बैठे ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी, पैसे कमाने का है आसान तरीका, कम पैसे में करें स्टार्ट

नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिस से लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलती है. ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह बड़ी आबादी के लिए कई बैंकिंग सेवाओं का भी माध्यम है. कई लोग अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस की विभिन्न योजनाओं में लगाकर कमाई करते हैं. वहीं कई लोग पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी (how to take Post Office Franchise) लेकर कमाई करते हैं.

पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने में ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है. इसे आप बेहद कम पैसे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. आपको सिर्फ 5,000 रुपये का निवेश करना होगा और आपकी मोटी कमाई हो जाएगी. सभी जगह पर पोस्ट ऑफिस की पहुंच नहीं बनी है. इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजी दी जा रही है. आइए आपको बातते हैं आप कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं.

कैसे ले सकता है फ्रेंचाइजी?

फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकता है. फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. फ्रेंचाइजी का आवेदन करने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरकर सब्मिट करना होगा. सेलेक्शन होने पर इंडिया पोस्ट के साथ एक MoU साइन करना होगा. पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी से कमाई कमीशन पर होती है. इसके लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलने वाले प्रोडक्ट और सर्विस दी जाती है. इन सभी सर्विस पर कमीशन दिया जाता है. MOU में कमीशन पहले ही तय कर दिया जाता है.

कमीशन के जरिए कर सकते हैं कमाई

फ्रेंचाइजी मिलने के बाद आप कमीशन के जरिए कमाई कर सकते हैं. यह आपके काम पर निर्भर करता है कि आप कितनी कमाई कर सकते हैं. रजिस्‍टर्ड आर्टिकल्‍स की बुकिंग पर 3 रुपये, स्‍पीड पोस्‍ट आर्टिकल्‍स की बुकिंग पर 5 रुपये, 100 से 200 रुपये के मनी ऑर्डर की बुकिंग पर 3.50 रुपये, 200 रुपये से ज्‍यादा के मनी ऑर्डर पर 5 रुपये, हर माह रजिस्‍ट्री और स्‍पीड पोस्‍ट के 1000 से ज्‍यादा बुकिंग पर 20 फीसदी अतिरिक्‍त कमीशन मिलता है.

फ्रेंचाइजी लेने किए लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर करें विजिट

पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी के लिए आप पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लें और ऑफिशियल साइट से ही आवेदन करें. आवेदन करने के लिए आप (https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/Franchise.pdf) इस ऑफिशियल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. यहां से आप फॉर्म डाउनलोड करके फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें जिन भी लोगों को चुना जाएगा उनको पोस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन करना होता है. इसके बाद ही वह ग्राहकों को सुविधाएं दे सकेंगे.