How to take petrol pump licence: पेट्रोल पंप के बिजनेस को पूरी दुनिया में मुनाफे का बिजनेस माना जाता है. यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी मंदा नहीं पड़ सकता. लॉकडाउन के दौरान कई बिजनेस डूब गए लेकिन पेट्रोल-पंप उस समय भी जारी रहा. इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाग-दौड़ भरी जिंदगी में आज अमीर लेकर गरीब तक सभी के पास दोपहिया या चार पहियां वाहन है. इसके अलावा खेतों में जोते जाने वाले ट्रैक्टर और मालवाहक वाहनों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है. आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए देश के हर कोने में पेट्रोल पंप भी मौजूद हैं. ऐसे में आप पेट्रोल पंप खोल खासा मुनाफा कमा सकते हैं. आज हम आपको इससे जुड़ी सभी जानकारियां दे रहे हैं.

पेट्रोल पंप खोलने का काम पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं. इसके लिए कंपनियां लाइसेंस जारी करती हैं. किसी नए क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए ऑयल कंपनी विज्ञापन प्रकाशित करती है. वहीं आजकल पेट्रोल पंप पर ही आपको CNG भी मिलती है. भविष्य में चार्जिंग स्टेशन भी पंपों पर ही लगने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पेट्रोल-पंपों का नेटवर्क देश में बहुत बड़ा है.

सबसे पहले बताते हैं कौन खोल सकता है पेट्रोल पंप

देश में BPCL, HPCL, IOCl, रिलायंस, एस्सार ऑयल जैसी पब्लिक और प्राइवेट ऑयल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं. पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए. सामान्य वर्ग का आवेदनकर्ता 12वीं पास होना चाहिए, जबकि SC/ST/OBC वर्ग का आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए. वहीं, शहरी इलाके में पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदक का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है.

कहां पड़ती है कितनी जमीन की जरूरत

पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपके पास जमीन होनी चाहिए. अगर आपके पास स्वयं की जमीन नहीं है तो आप किराए पर भी जमीन लेकर पेट्रोल पंप खोल सकते हैं. इसके लिए आपके पास किराए पर ली गई जमीन का एग्रीमेंट होना चाहिए. अगर आप पेट्रोल पंप स्‍टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1200 वर्ग मीटर से लेकर 1600 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी.

कैसे लें लाइसेंस व क्या रजिस्ट्रेशन फीस

शहर हो या गांव पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. अगर आप भी पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विभिन्न सरकारी और प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां समय-समय पर देश के अलग-अलग लोकेशनों पर पेट्रोल पंप खोलने की योजनाओं की जानकारी देने के लिए विज्ञापन देती हैं. आवेदक इन कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. आप पेट्रोल पंप खोलने के संबंध में इंडियन ऑयल के संबंधित रिटेल डिवीजनल ऑफिस/फील्ड ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं. उनकी डिटेल्स आपको अपने क्षेत्र के इंडियनऑयल रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) पर मिल जाएंगे.

कितनी देनी होती है फीस

अगर आप पेट्रोल पंप डीलरशिप 2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा. अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस तय की गई है. सामान्य वर्ग के लोगों को पेट्रोल पंप डीलरशिप रजिस्ट्रेशन फीस 8000 रुपये देने होते हैं. वहीं, पिछड़े वर्ग के लिए पेट्रोल पंप डीलरशिप रजिस्ट्रेशन फीस 4000 रुपये है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पेट्रोल पंप रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये की देनी होती है.

कितना आएगा खर्च

यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 15 लाख से 20 लाख रुपये निवेश करने होंगे. इसमें से आपको इस रकम का पांच फीसदी कंपनी द्वारा रिटर्न कर दिया जाएगा. बता दें कि शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 30 से 35 लाख रुपये खर्च करने होंगे. पेट्रोल पंप खोलने के लिए मेन रोड के पास जमीन होना आवश्यक है. ताकि बिजली आसानी से पहुंच सके.