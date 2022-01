इस हफ्ते के छप्परफाड़ शेयर: बाजार धड़ाम से गिरा, मगर इन्होंने भरी निवेशकों की झोली

नई दिल्ली. Multibagger Stocks: यदि आपसे कोई पूछे कि इस सप्ताह शेयर बाजार में क्या हुआ तो जाहिर है आप कहेंगे बाजार बुरी तरह गिरा है. और आपका ये उत्तर बिलकुल सही होगा. मगर बाजार नीचे गिरने का मतलब ये नहीं होता कि सारे शेयर ही नीचे गिरें. कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो बाजार के गिरने के दौरान भी आसमान की तरफ रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे होते हैं.

इस सप्ताह भी ऐसे कई स्टॉक रहे जिन्होंने लगभग 50 प्रतिशत तक का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया. आज, शुक्रवार (21 जनवरी 2022) को खत्म हुए सप्ताह के ऐसे शेयर हम आपको बता रहे हैं, जिन्होंने छप्परफाड़ रिटर्न दिया है.

यहां आपको टॉप 5 स्टॉक बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बीते हफ्ते सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger Return) दिया और निवेशकों को मामामाल कर दिया. इन स्टॉक्स में खांडवाला सिक्योरिटीज़ (Khandwala Securities Ltd.), किंग्स इन्फ्रा वेंचर्स (Kings Infra Ventures Ltd.) , कॉस्को लिमिटेड (Cosco (India) Ltd), बिन्नी लिमिटेड (Binny Ltd.), और रसान्दिक इंजिनियरिंग इंडस्ट्रीज़ (Rasandik Engineering Industries Ltd) शामिल हैं.

Khandwala Securities Ltd – 54.62 %

खांडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड का शेयर बीते सप्ताह 19.5 रुपए पर बंद हुआ था जबकि इस हफ्ते इसकी क्लोजिंग 30.15 पर है. इस हिसाब से 1 सप्ताह के अंदर इस स्टॉक में सबसे ज्यादा 54.62 दो प्रतिशत का रिटर्न दिया है. बीएससी पर ट्रेड होने वाले इस स्टॉक में यदि किसी ने पिछले हफ्ते ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो इस हफ्ते के अंत तक वह ₹1,54,000 बन चुके होते.

Kings Infra Ventures Ltd – 50.29 %

इस हफ्ते सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स में दूसरे नंबर पर है किंग्स इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड. इस स्टॉक में 50.29% का रिटर्न दिया है. बीते सप्ताह इस की क्लोजिंग ₹35 पर थी लेकिन इस सप्ताह इतने 52.6 रुपए पर अपनी क्लोजिंग दी है. यदि किसी ने पिछले सप्ताह इस स्टॉक में अगर ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो इस हफ्ते के अंत तक वह ₹1,50,000 से ज्यादा का मालिक होता.

Cosco (India) Ltd – 49.15 %

कॉस्को इंडिया लिमिटेड ने भी इस सप्ताह लगभग 50% का रिटर्न दिया है. पिछले सप्ताह कॉस्को इंडिया का शेयर ₹183 पर बंद हुआ था जबकि 21 तारीख को इसने 272.95 रुपए पर अपनी क्लोजिंग दी है.इस हिसाब से कुल प्रतिशत 49.15% बनता है. मतलब ₹1,00,000 के निवेश पर लगभग ₹49,000 इसका फायदा हुआ है.

Binny Ltd. X 46.65 %

इस हफ्ते सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शहरों में चौथे नंबर पर है बिन्नी लिमिटेड.यह शेयर पिछले हफ्ते 178.9 रुपए पर बंद हुआ था. इस सप्ताह इस ने 262.35 रुपए पर अपनी क्लोजिंग दी है. इसे यदि प्रतिशत में कैलकुलेट किया जाए तो यह 46.65% की वृद्धि कर चुका है. मतलब एक हफ्ते के अंदर ₹1,00,000 के निवेश पर यह लगभग ₹46,000 का फायदा दे चुका है.

Rasandik Engineering Industries Ltd – 46.26 %

रसांडिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का शेर भी इस सप्ताह 45% से ऊपर रिटर्न देने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल हुआ है. इस स्टॉक ने 46.26% का रिटर्न अपने निवेशकों की झोली में डाला है. बीते सप्ताह यह स्टॉक 113.05 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इस सप्ताह इस की क्लोजिंग 165.35 रुपे पर हुई है. इस स्टॉक ने भी ₹100000 के निवेश पर ₹46000 से ज्यादा का रिटर्न एक हफ्ते में दिया है.

(Disclaimer: यहां बताए गए स्‍टॉक्‍स केवल जानकारी के लिए हैं. हम आपको यहां निवेश करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले सर्टिफाइड इनवेस्‍टमेंट एडवायजर से परामर्श कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए News18 जिम्मेदार नहीं होगा.)