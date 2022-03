मालामाल वीकली: शेयर बाजार में डर के बीच इन स्टॉक्स ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

नई दिल्ली. Multibagger Stocks: कल शुक्रवार को खत्म हुए सप्ताह में कुछ शेयर्स जबरदस्त रिटर्न दिया है. अगर हम बात करें टॉप 5 सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger return) देने वाले शेयर्स की तो अधिकतम रिटर्न 52 प्रतिशत है तो न्यूनतम रिटर्न 33 प्रतिशत रहा. ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर्स में दो शुगर इंडस्ट्री से हैं.

जिन्होंने बीते हफ्ते सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger Return) दिया और निवेशकों को मामामाल कर दिया, उनमें ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड (Oracle Credit Ltd), चोठानी फूड्स लिमिटेड (Chothani Foods Ltd), टेक सॉल्यूशन्स लिमिटेड (Take Solutions Ltd), द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (Dwarikesh Sugar Industries Ltd), और उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड (Ugar Sugar Works Ltd) के स्टॉक शामिल हैं.

ये भी पढ़ें – IPO लाने को तैयार LIC ने तीसरी तिमाही में बंपर कमाई, 258 गुना बढ़ गया मुनाफा

ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड (Oracle Credit Ltd)

ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड के शेयर ने बीते सप्ताह 52.17 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है. ये स्टॉक बीते सप्ताह में 41.4 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि कल समाप्त हुए सप्ताह में 63 रुपये पर बंद हुआ है. बीएससी पर ट्रेड होने वाले इस स्टॉक में यदि किसी ने पिछले हफ्ते ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो इस हफ्ते के अंत तक वह ₹1,52,000 बन चुके होते.

चोठानी फूड्स लिमिटेड (Chothani Foods Ltd)

चोठानी फूड्स लिमिटेड का शेयर ज्यादा रिटर्न देने वालों में दूसरे नंबर पर रहा. इसने एक सप्ताह में 40.47 प्रतिशत का रिटर्न दिया. पिछले हफ्ते चोठानी फूड्स लिमिटेड का शेयर 11.39 रुपए पर बंद हुआ था जबकि इस बार 16 रुपए पर बंद हुआ है. पिछले सप्ताह यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह ₹1,40,000 का मालिक बन चुका होता है.

ये भी पढ़ें – चुनावों में BJP की जीत का स्टॉक मार्केट पर क्या होगा असर? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

टेक सॉल्यूशन्स लिमिटेड (Take Solutions Ltd)

टेक सॉल्यूशन्स लिमिटेड का शेयर इस सप्ताह 38.46% का रिटर्न दे चुका है. बीते सप्ताह इस स्टॉक ने 27.3 रुपये पर क्लोजिंग दी थी, जबकि इस सप्ताह इसकी क्लोजिंग 37.8 पर हुई है.

द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (Dwarikesh Sugar Industries Ltd)

द्वारिकेश शुगर ने 11 मार्च 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में 36.02% का रिटर्न दिया है. बीते सप्ताह इस स्टॉक की क्लोजिंग 94.95 पर हुई थी, जबकि इस सप्ताह इस स्टॉक में ₹129.15 पर अपनी क्लोजिंग दी है. यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह ₹1,36,000 का मालिक होता.

ये भी पढ़ें – इनकम टैक्स अलर्ट: टैक्सपेयर्स को अभी पूरा करना होगा ये प्रोसेस, जानिए अंतिम तिथि

उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड (Ugar Sugar Works Ltd)

उगर शुगर का शेयर इस सप्ताह 64.05 रुपये पर बंद हुआ है, जबकि पिछले सप्ताह ये शेयर 47.95 रुपये पर बंद हुआ था. दोनों सप्ताहों के प्राइस में 33.58 प्रतिशत का अंतर है. इस हिसाब से यदि किसी ने इस स्टॉक में ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह निवेश ₹1,33,000 बन चुका होता.

(Disclaimer: यहां बताए गए स्‍टॉक्‍स केवल जानकारी के लिए हैं. हम आपको यहां निवेश करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले सर्टिफाइड इनवेस्‍टमेंट एडवायजर से परामर्श कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए News18 जिम्मेदार नहीं होगा.)