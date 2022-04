इन 5 स्टॉक्स ने सप्ताह भर में दिया मल्टीबैगर रिटर्न, एक अदानी ग्रुप का, जानिए इनके नाम और डिटेल

नई दिल्ली. Multibagger Stocks: कल शुक्रवार को खत्म हुए सप्ताह में कुछ शेयर्स ने जबरदस्त रिटर्न दिया है. अगर हम बात करें टॉप 5 सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger return) देने वाले शेयर्स की तो अधिकतम रिटर्न 58.97 प्रतिशत है, तो न्यूनतम रिटर्न 36.27 प्रतिशत रहा. ये सभी स्टॉक BSE के अलग-अलग ग्रुप्स में ट्रेड होते हैं.

बीते हफ्ते जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger Return) दिया और निवेशकों को मालामाल कर दिया, उनमें यू वाई फिनकॉर्प (U Y Fincorp Ltd.), आत्म वाल्व्स (Atam Valves Ltd.), अदानी पावर (Adani Power Ltd.), राज रायोन (Raj Rayon Industries), और सिस्टेमेटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज (Systematix Corporate Services Ltd) शामिल हैं.

यू वाई फिनकॉर्प (U Y Fincorp Ltd.)

यू वाई फिनकॉर्प के शेयर ने बीते सप्ताह 58.97 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है. ये स्टॉक बीते सप्ताह 9.75 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि कल समाप्त हुए सप्ताह में 15.5 रुपये पर बंद हुआ है. बीएससी पर ट्रेड होने वाले इस स्टॉक में यदि किसी ने पिछले हफ्ते ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो इस हफ्ते के अंत तक वह ₹1,58,000 बन चुके होते.

आत्म वाल्व्स (Atam Valves Ltd.)

आत्म वाल्व्स का शेयर ज्यादा रिटर्न देने वालों में दूसरे नंबर पर रहा. इसने एक सप्ताह में 46.46 प्रतिशत का रिटर्न दिया. आत्म वाल्व्स (Atam Valves Ltd.) का शेयर पिछले सप्ताह 79.2 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इस बार 116 रुपए पर बंद हुआ है. पिछले सप्ताह यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह ₹1,46,000 का मालिक बन चुका होता है. आत्म वाल्व्स का शेयर पिछले हफ्ते भी टॉप 5 स्टॉक में बना हुआ था.

अदानी पावर (Adani Power Ltd.)

अदानी पावर का शेयर ज्यादा रिटर्न देने वालों में नंबर 3 पर रहा. इसने एक सप्ताह में 41.99 प्रतिशत का रिटर्न दिया. अदानी पावर लिमिटेड का शेयर पिछले सप्ताह 143.25 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इस बार 203.4 रुपए पर बंद हुआ है. पिछले सप्ताह यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह लगभग ₹1,42,000 का मालिक बन चुका होता है. बीते सप्ताह अदानी ग्रुप के अदानी विल्मर में भी काफी तेजी देखी गई थी.

राज रायोन (Raj Rayon Industries)

राज रायोन का पेनी स्टॉक ने 1 अप्रैल 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में 38.2% का रिटर्न दिया है. बीते सप्ताह इस स्टॉक की क्लोजिंग 1.78 रुपये पर हुई थी, जबकि इस सप्ताह इस स्टॉक ने ₹2.46 पर अपनी क्लोजिंग दी है. यदि इस पेनी स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह मल्टीबैगर रिटर्न के साथ ₹1,38,000 का मालिक होता.

सिस्टेमेटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज (Systematix Corporate Services Ltd)

सिस्टेमेटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज का शेयर इस सप्ताह 472 रुपये पर बंद हुआ है, जबकि पिछले सप्ताह ये शेयर 345.65 रुपये पर बंद हुआ था. दोनों सप्ताहों के प्राइस में 36.27 प्रतिशत का अंतर है. इस हिसाब से यदि किसी ने इस स्टॉक में ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह निवेश ₹1,36,000 बन चुका होता.