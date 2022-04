मालामाल वीकली: 5 स्टॉक्स ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न, धनलक्ष्मी ने बरसाया पैसा ही पैसा

नई दिल्ली. Multibagger Stocks: कल शुक्रवार को खत्म हुए सप्ताह में कुछ शेयर्स ने जबरदस्त रिटर्न दिया है. अगर हम बात करें टॉप 5 सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger Return) देने वाले शेयर्स की तो अधिकतम रिटर्न 106 प्रतिशत है, तो न्यूनतम रिटर्न 46.8 प्रतिशत रहा. ये सभी स्टॉक BSE के अलग-अलग ग्रुप्स के हैं. बीते सप्ताह 1 शेयर ने 100% से अधिक रिटर्न दिया, 5 शेयर्स ने 40 फीसदी से अधिक, और 13 स्टॉक्स ने 30 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है.

बीते हफ्ते जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न (Multibagger Return) दिया और निवेशकों को मालामाल कर दिया, धनलक्ष्मी फैब्रिक्स लिमिटेड (Dhanlaxmi Fabrics Ltd), प्रेरणा इंफ्राबिल्ड लिमिटेड (Prerna Infrabuild Ltd), सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (Sunflag Iron & Steel Company Ltd), बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Bansal Roofing Products Ltd), और ज़िम लेबोरेटरीज लिमिटेड (Zim Laboratories Ltd) शामिल हैं.

धनलक्ष्मी फैब्रिक्स लिमिटेड (Dhanlaxmi Fabrics Ltd)

धनलक्ष्मी फैब्रिक्स के शेयर ने बीते सप्ताह 106.91 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. ये स्टॉक बीते सप्ताह 29.65 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि कल समाप्त हुए सप्ताह में यह 61.35 रुपये पर बंद हुआ है. बीएससी पर ट्रेड होने वाले इस स्टॉक में यदि किसी ने पिछले हफ्ते ₹1 लाख का निवेश किया होता तो इस हफ्ते के अंत तक वह लगभग ₹2 लाख बन चुके होते.

प्रेरणा इंफ्राबिल्ड लिमिटेड (Prerna Infrabuild Ltd)

प्रेरणा इंफ्राबिल्ड का शेयर ज्यादा रिटर्न देने वालों में दूसरे नंबर पर रहा है. इसने एक सप्ताह में 52.98 प्रतिशत का रिटर्न दिया. प्रेरणा इंफ्राबिल्ड लिमिटेड (Prerna Infrabuild Ltd) का शेयर पिछले सप्ताह 31.9 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इस बार 48.8 रुपए पर बंद हुआ है. पिछले सप्ताह यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह ₹1,52,000 से अधिक का मालिक बन चुका होता है.

सनफ्लैग आयरन (Sunflag Iron & Steel Company Ltd)

सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड का शेयर ज्यादा रिटर्न देने वालों में तीसरे नंबर पर रहा. इसने एक सप्ताह में 52.98 प्रतिशत का रिटर्न दिया. सनफ्लैग आयरन का शेयर पिछले सप्ताह 84.3 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इस बार 128.2 रुपए पर बंद हुआ है. पिछले सप्ताह यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह लगभग ₹1,52,000 का मालिक बन चुका होता है.

बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Bansal Roofing Products Ltd)

बंसल रूफिंग (Bansal Roofing) ने कल समाप्त हुए सप्ताह में 48.23% का रिटर्न दिया है. बीते सप्ताह इस स्टॉक की क्लोजिंग 60.75 रुपये पर हुई थी, जबकि इस सप्ताह इस स्टॉक ने 90.05 रुपये पर अपनी क्लोजिंग दी है. यदि इस स्टॉक में किसी ने ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह मल्टीबैगर रिटर्न के साथ ₹1,48,000 का मालिक होता.

ज़िम लेबोरेटरीज लिमिटेड (Zim Laboratories Ltd)

BSE की X कैटेगरी में ट्रेड होने वाला ज़िम लेबोरेट्रीज़ (Zim Laboratories) का शेयर इस सप्ताह 161.1 रुपये पर बंद हुआ है, जबकि पिछले सप्ताह ये शेयर 236.5 रुपये पर बंद हुआ था. दोनों सप्ताहों के प्राइस में 46.8 प्रतिशत का अंतर है. इस हिसाब से यदि किसी ने इस स्टॉक में ₹1,00,000 का निवेश किया होता तो अब तक वह निवेश ₹1,46,000 बन चुका होता.