बाजार के उतार-चढ़ाव में क्या आप भी कन्फ्यूज हैं ? एक्सपर्ट से जानिए टॉप-5 फंड जो दे सकते हैं शानदार रिटर्न

Investment Tips: शेयर बाजार में इस समय भारी उतार-चढ़ाव चल रहा है. लगभग सात दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को बाजार में जोरदार रिकवरी आई. निवेशक इस समय कन्फ्यूज हैं कि पैसा लगाए या न लगाएं. अगर लगाएं भी तो कहां लगाएं कि नुकसान न हो रिटर्न अच्छा मिले. गुरुवार की भारी गिरावट में घरेलू निवेशकों ने पिछले 17 सालों की सबसे बड़ी खरीदारी की. मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक, बाजार के उस उतार-चढ़ाव में डरने की बजाय सही जगह निवेश का करने मौका तलाशने का वक्त है.

सीएनबीसी-आवाज़ के साथ आनंद राठी वेल्थ के उप सीईओ फिरोज अजीज (AnandRathi Wealth, Deputy CEO Feroze Azeez) ने निवेशकों के साथ निवेश रणनीति साझा की. दमदार रिटर्न का पोर्टफोलियो बताते हुए फिरोज अजीज ने 6 फंड्स के नाम लिये और उसमें एलोकेशन की जानकारी भी दी.

Franklin India Bluechip Fund(G)

फिरोज अजीज के मुताबिक, पहले चार फंड्स ऐसे हैं जो कि स्वदेशी फंड्स माने जाते हैं और उसमें निवेशकों का 20-20 प्रतिशत पैसा लगाया जाता है. फिरोज ने कहा कि उनका पहला पसंदीदा फंड Franklin India Bluechip Fund(G) है इसमें 20% एलोकेशन है. दूसरा HDFC Flexi Cap Fund(G) और इसमें भी 20% एलोकेशन है. बाकी के दो और फंड्स में ICICI Pru Focused Eq (G) (20% एलोकेशन) और SBI Focused Eq Fund-Reg(G) (20% एलोकेशन) शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- LIC IPO Update: कैबिनेट एलआईसी के आईपीओ मामले में एफडीआई के प्रस्ताव पर आज कर सकती है विचार

ICICI Pru US Bluechip Eq Fund(G)

इसके अलावा दो ऐसे विदेशी फंड्स हैं जिन्हें निवेशक भारतीय रुपये का निवेश करके खरीद सकते हैं लेकिन उन्हें डॉलर में रिटर्न मिलते हैं. उसमें से एक Franklin India Feeder – Franklin U.S. Oppor Fund(G) है जिसमें 10% का एलोकेशन है और दूसरा ICICI Pru US Bluechip Eq Fund(G) है और इसमें में भी 10% का एलोकेशन है. इस तरह कुल मिलाकर इन 6 फंड्स में निवेशकों के पैसों का 100 प्रतिशत एलोकेशन किया जाता है. जिससे उनके पैसों पर बढ़िया रिटर्न मिल सके.

पॉलिसी पुश के चलते PSU अच्छा कर सकते हैं

Franklin India Bluechip Fund(G) के बारे में और अधिक डिटेल्स देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में लार्जकैप कैटेगिरी ने आउटपरफॉर्म किया है और इसके लिए अगले एक साल में 20.3% NAV का लक्ष्य रखा गया है. HDFC Flexicap Fund ने फ्लेक्सी फंड कैटेगिरी में आउटपरफॉर्म किया है. इस फंड में सरकारी कंपनियों का 38% एक्सपोजर है. हमारा मानना है कि पॉलिसी पुश के चलते PSU अच्छा कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- LIC IPO: देश के सबसे बड़े आईपीओ से जुड़े 15 प्रमुख सवालों के जबाव, होगा हर शंका का समाधान

टॉप परफॉर्मर Fund

ICICI Pru Focused Eq Fund(G)- फिरोज ने कहा इस फंड में अगले एक साल में 22.76% NAV का लक्ष्य रखा गया है और ये अपनी कैटेगिरी में बेहतरीन रिटर्न देने वाला फंड है. SBI Focused Eq Fund-Reg(G)- ये फोकस्ड फंड कैटेगिरी में टॉप परफॉर्मर रहा है. इस फंड का इंटरनेशनल एक्सपोजर 13% रहा है. फिरोज अजीज ने कहा कि अगले एक साल में 18.3% NAV का लक्ष्य रखा गया है.

Franklin U.S. Opportunities Fund(G)- इस फंड ने पिछले 3 सालों में 19.3% के रिटर्न दिये हैं जबकि पिछले 5 सालों में इसने 17.7% का रिटर्न दिया है. ICICI Pru US Bluechip Equity Fund(G)- इस फंड ने पिछले 3 सालों में 18.35% के रिटर्न दिये हैं जबकि पिछले 5 सालों में इसने 16.94% का रिटर्न दिया है.

(डिस्क्लेमरः न्यूज 18 हिंदी पर दिए जाने वाले विचार और निवेश सलाह निवेश विशेषज्ञों के अपने निजी विचार और राय होते हैं. कोई निवेश निर्णय लेने के पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लें. )