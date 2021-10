SIP- इस तरह करें निवेश, तैयार हो जाएगा ₹10.19 करोड़ का फंड, जानिए कैसे करें प्लानिंग?

नई दिल्ली. करोड़पति बनना (How to become a crorepati?) हर किसी का सपना होता है लेकिन उसे साकार करना थोड़ा कठिन. हालांकि, आप सही समय और सही जगह निवेश करें तो बहुत आसानी से करोड़पति बन सकते हैं. अगर आप भी निवेश की योजना (Investment planning) बना रहे हैं तो आपके लिए SIP बेहतर विकल्प हो सकता है. SIP यानि की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट (Systematic Investment Plan) प्लान उर्फ ​​म्यूचुअल फंड एसआईपी (Mutual fund SIP). SIP कमाई करने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे आकर्षक निवेश विकल्पों में से एक है. इसे म्यूचुअल फंड (Mutual fund) निवेश का सबसे शानदार योजना माना गया है. इसके जरिए निवेशक हर महीने एक छोटी रकम जमा करके लंबी अवधि के लिए बड़ी रकम तैयार कर लेते हैं.

कैसे करें करोड़ों का फंड तैयार

निवेश विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई निवेशक अपने निवेश लक्ष्य के बारे में स्पष्ट है, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर (Mutual fund SIP calculator) पहली पसंद है जो उसे करनी चाहिए. इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि उनके निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना SIP पर्याप्त होगा. अगर कोई निवेशक 50 साल का होने पर ₹10 करोड़ चाहता है? तो क्या करना होगा? एक्सपर्ट की मानें तो, 50 साल की उम्र में ₹10 करोड़ प्राप्त करना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसके लिए निवेशक को 25 साल की उम्र में जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करना होगा.

चूंकि, निवेशक के पास उस समय निवेश के लिए एकमुश्त राशि नहीं होगी, निवेशक को म्यूचुअल फंड एसआईपी चुनने की सलाह दी जाती है. निवेशक को यह भी सलाह दी जाती है कि स्टेप-अप एसआईपी निवेश बनाए रखें, जहां किसी का मासिक एसआईपी किसी के वार्षिक के साथ सिंक हो जाता है. हालांकि, 50 साल की उम्र में इस अत्यधिक महत्वाकांक्षी ₹10 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, निवेशक को सलाह दी जाती है कि वह पारंपरिक 10 प्रतिशत वार्षिक स्टेप-अप के बजाय मासिक एसआईपी में 15 प्रतिशत वार्षिक स्टेप-अप का पालन करें. एक्सपर्ट के अनुसार, निवेशक को इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें निवेश की अवधि के दौरान कम से कम 12 फीसदी रिटर्न हासिल करने में मदद मिलेगी.

जानिए क्या है कैलकुलेशन?

25 साल के लिए मासिक एसआईपी पर 12 प्रतिशत रिटर्न मानते हुए, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर सुझाव देता है कि 50 साल की उम्र में अपने 10 करोड़ निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक-स्टेप अप रणनीति के साथ ₹15,000 मासिक एसआईपी के साथ शुरुआत करनी होगी. म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर के अनुसार, 50 वर्ष की आयु में परिपक्वता राशि ₹10.19 करोड़ मिलेगी, यदि निवेशक उपर्युक्त म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश रणनीति का पालन करता है.