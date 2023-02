IRCTC करा रहा नेपाल की सैर, पशुपतिनाथ के दर्शन का मिलेगा मौका, बस इतना है किराया

नई दिल्ली. नेपाल टूरिज्म के लिहाज से एक बेहतरीन जगह है. नेपाल में प्रकृति की खूबसूरती के अलावा कई धार्मिक स्थल भी हैं जहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं. यहां जाकर आप खूब सारा एडवेंचर और प्रकृति का मजा ले सकते हैं. अगर आप कम बजट में नेपाल का टूर करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) भोपाल से नेपाल की धार्मिक यात्रा के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. यह एयर टूर पैकेज में आपको काठमांडू और पोखरा घूमने का मौका मिलेगा.

इस पैकेज का नाम Best of Nepal Ex Delhi रखा गया है. पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. 6 दिन और 5 रातों के इस टूर पैकेज की शुरुआत 30 मार्च, 2023 को होगी. पैकेज में आपको फ्लाइट के जरिए दिल्ली से काठमांडू ले जाया जाएगा. इसके बाद वापसी भी फ्लाइट के जरिए काठमांडू से दिल्ली तक होगी. पैकेज में फ्लाइट किराया, बस, होटल, खाना, गाइड और इंश्योरेंस आदि की सुविधाएं शामिल हैं.

कितने का है टूर पैकेज

पैकेज के खर्च की बात करें तो कंफर्ट क्लास में ट्रिपल या डबल ऑक्यूपेंसी पर प्रति व्यक्ति खर्च 31,000 रुपये है. वहीं सिंगल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च 40,000 रुपये है. 2 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 30,000 रुपये और बिना बेड 24,000 रुपये चार्ज है.

टूर पैकेज की खास बातें

पैकेज का नाम- Best of Nepal Ex Delhi (NDO04)कितने दिन का होगा टूर – 6 दिन और 5 रातप्रस्थान करने की तारीख – 30 मार्च, 2023मील प्लान – ब्रेकफास्ट और डिनरट्रैवलिंग मोड – फ्लाइट

कैसे करा सकते हैं बुकिंग

इस टूर पैकेज के लिए बुकिंग यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं. आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है.