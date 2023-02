New Tax Slab vs Old: पुराने और नए स्लैब में क्या है अंतर? देखें कितनी आय पर कितना लगेगा टैक्स?

New Tax Slab vs Old: जब बजट की बात आती है, तो वेतनभोगी वर्ग केवल आयकर छूट की उम्मीद करता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट 2023 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को कुछ राहत देने के लिए स्लैब में बदलाव किया है. सीतारमण ने कहा, “नई व्यवस्था के तहत छूट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, इसके तहत अगर किसी की आय 7 लाख रुपये तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा.”

यहां आपको नई टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लेब में अंतर बता रहे हैं, जिससे आप पता लग सकते हैं कि अब कितनी आय पर कितना टैक्स देना होगा.

ये भी पढ़ें- 7 लाख तक कोई टैक्‍स नहीं, टैक्‍स की दरें भी घटाई, नए स्‍लैब में भी स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन