न्यू पेंशन स्कीम, पुरानी योजना से बेहतर! फिर भी कर्मचारी OPS के पक्ष में क्यों? जानें दोनों के फायदे

New Pension Scheme Vs Old Pension Scheme: राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब पंजाब सरकार ने भी कहा कि वह फिर पुरानी पेंशन योजना को अपने कर्मचारियों के लिए बहाल करने के बारे में सोच रही है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि OPS से सरकारी पर देनदारियां बढ़ेंगी और करदाताओं पर भी बोझ बढ़ेगा. कई देशों ने डिफाइंड बेनेफिट सिस्टम (ओल्ड पेंशन स्कीम) को खत्म कर दिया है.











