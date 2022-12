नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की वेबसाइट लॉन्च, ईशा अंबानी ने आर्ट के लिए मां के समर्पण को किया सलाम

मुंबई. सपनों के शहर मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर (Jio World Centre) में ‘नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर’ यानी एनएमएसीसी (NMACC) बनाया जा रहा है. आज सेंटर की वेबसाइट का ऑफिशियल लॉन्च किया गया. 31 मार्च 2023 तक यह सेंटर आकार ले लेगा और इसे दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा.

वेबसाइट लॉन्च के मौके पर जारी एक वीडियो में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) की निदेशक ईशा अंबानी (Isha Ambani) ने आर्ट के लिए अपनी मां, नीता अंबानी के समर्पण को सलाम किया. उन्होंने कहा, ”पिछले 50 सालों से नीता अंबानी रोज नृत्य की साधना कर रही हैं. एक बिजनेस वूमेन, स्पोर्ट्स लवर, लीडर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन से पहले मम्मी एक भरतनाट्यम डांसर हैं.”

‘भारत की कला की यह खुशबू दुनिया तक पहुंचे’

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वीडियो में कहा, ”आज मैं जो कुछ हूं नृत्य की वजह से ही हूं. भारत में मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकारी आदि की एक परम्परा रही है. मेरा सपना है कि भारत की कला की यह खुशबू दुनिया तक पहुंचे. मेरे बचपन के सपने को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ने पूरा किया है. मुझे उम्मीद है कि यहां आकर कलाकार अपनी कल्पना की उड़ान भर पाएंगे.”

जानें क्या है NMACC की खासियतें

नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में एक तीन मंजिला इमारत में परफॉर्मिंग और विजुएल आर्ट्स का प्रदर्शन होगा. परफॉर्मिंग आर्ट के लिए ‘द ग्रैंड थिएटर, द स्टूडियो थिएटर और द क्यूब जैसे शानदार थिएटर बनाए जाएंगे. इन सभी में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. ‘द ग्रैंड थिएटर’ में 2 हजार दर्शक एक साथ कार्यक्रमों का मजा उठा सकेंगे. भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की कला की प्रदर्शनी के लिए 16 हजार वर्गफुट में फैला एक चार मंजिला आर्ट हाउस भी लॉन्च होगा.

ओपनिंग शो

Civilisation to Nation – The Great Indian Musical- 3 से 23 अप्रैल, 2023India In Fashion- 3 अप्रैल से 4 जून, 2023Sangam Confluence- 3 अप्रैल से 4 जून, 2023Public Art- 31 मार्च, 2023

