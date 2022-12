Google Maps: अब गूगल मैप्स के जरिए चेक कर सकते हैं ट्रेन का लाइव स्टेटस, जानिए पूरा प्रोसेस

हाइलाइट्स

आप गूगल मैप्स पर आसानी से किसी भी ट्रेन के लाइव स्टेटस को चेक कर सकते हैं. गूगल ने साल 2019 में गूगल मैप्स में 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर्स को शामिल किया था. गूगल ने ट्रेनों की लाइव लोकेशन दिखाने वाले ऐप Where is My Train को खरीद लिया है.