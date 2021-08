सरकार की इस योजना में आपको मिलेंगे 25 लाख रुपये, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Govt) की ओर से कई तरह की योजनाएं आम जनता के लिए चलाई जाती हैं, जिसमें आर्थिक सहायता दी जाती है. आज हम आपको सरकार की ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) के बारे में बता रहे हैं, जिसके तहत सरकार देश की जनता को 25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता (Financial help) लोन के रूप में देती है. अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे और कौन अप्लाई कर सकता है-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PM Employment Generation Programme Scheme) के तहत सरकार की ओर से आम जनता को खुद का कारोबार करने के लिए 10 से 25 लाख रुपये तक की मदद दी जाती है. इसके साथ ही नागरिकों की ओर ली गई राशि पर सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है. इस योजना का फायदा लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

PMEGP की कुछ जरूरी बातें->> लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए.>> इस योजना के तहत देश के सभी फायदा ले सकते हैं.>> योजना के तहत 10 लाख से 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है.>> PMEGP योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के ग्रामीण नागरिकों को लिए गए लोन पर 25 फीसदी तक की सब्सिडी तथा शहरी क्षेत्र के >> नागरिको को 15 फीसदी सब्सिडी दी जाती है.>> सभी प्रकार के नए उद्योग को शुरू करने के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है.>> क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक आदि से लोन ले सकते हैं.>> यदि नागरिक पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा.

किस कारोबार के लिए लिया जा सकता है लोन-1. कृषि आधारित खाद्य उद्योग2. हाथ कागज उद्योग3. रेशा उद्योग4. वन आधारित उद्योग5. रसायन एवं बहुलक आधारित उद्योग6. खनिज आधारित उद्योग7. जैव प्रौद्योगिकी व ग्रामीण यांत्रिकी उद्योग8. वस्त्र उद्योग9. अन्य सेवा उद्योग

किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरतअगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, जन्म संबधित प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होगा.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई>> इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट http://www.kviconline.gov.in/ पर जाना होगा.>> इसके बाद होम पेज पर दिए गए PMEGP योजना पर क्लिक करें.>> इसके बाद पेज पर दिए गए विकल्पों में से PMEGP पोर्टल पर क्लिक करें.>> अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना पोर्टल खुल जाता है.>> इसके बाद पेज पर दिए गए Online Application Form For Individual पर क्लिक करें.>> यदि आप Non Individual फॉर्म भरना चाहते हैं तो दिए गए Online Application Form For Non Individual पर क्लिक करें.>> अब आपका आवेदन फॉर्म खुल जाता है. इसमें सभी मांगी हुई जानकारी की डिटेल्स फिल करें.>> अब दिए गए Save Applicant Data पर क्लिक करें इसके बाद आपका आवेदन पूर्ण हो जाता है और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा.