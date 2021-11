Nykaa IPO allotement: शेयरों का अलॉटमेंट आज, आपको शेयर मिला या नहीं, ऐसे करें चेक, जानिए ग्रे मार्केट प्राइस

Nykaa IPO allotement: आईपीओ मार्केट में इस तेज हलचल है. आज सोमवार को एक तरफ पेटीएम का आईपीओ ओपन हुआ है तो दूसरी तरफ Nykaa IPO के शेयरों का अलॉटमेंट है. नायका और नायका फैशन की पेरेंट कंपनी FSN E-Commerce Ventures का इश्यू 28 अक्टूबर को खुला और 1 नवंबर को बंद हुआ था.

यह IPO आखिरी दिन तक 81.78 गुना सब्सक्राइब हुआ था. रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा 12.06 गुना भरा. वहीं NII का हिस्सा 112.02 गुना और QIB ने अपने हिस्से में 91.18 गुना बोली लगाई. जबकि कंपनी के कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्से में 1.87 गुना बोली लगी.

क्या चल रहा है GMP?

बाजार के जानकारों के मुताबिक, ग्रे मार्केट में Nykaa के अनलिस्टेड शेयर 650 रुपए प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. कंपनी का इश्यू प्राइस 1085-1125 रुपए है. इस हिसाब से देखें तो Nykaa के शेयर 1775 (1125+650) रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं.

कब है शेयरों का अलॉटमेंट और लिस्टिंग?

Nykaa के शेयरों का अलॉटमेंट आज होने वाला है. जिन लोगों को ये शेयर नहीं मिलेंगे उनका पैसा 9 नवंबर को वापस आ जाएगा. जबकि जिन्हें Nykaa के शेयर मिलेंगे उनके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर 10 नवंबर तक नजर आने लगेंगे. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग BSE-NSE पर 11 नवंबर को है.

ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर आपने भी Nykaa के इश्यू में पैसा लगाया था तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपको शेयर मिला या नहीं.

BSE के जरिए ऐसे चेक करेंसबसे पहले https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर क्लिक करें.इस लिंक पर क्लिक करने के बाद Status of Issue Application का एक पेज खुलेगा. इसपर इक्विटी का ऑप्शन सेलेक्ट करें.आप जिस कंपनी के IPO का अलॉटमेंट चेक करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करें.इसके बाद अपना एप्लिकेशन नंबर डालें.इसके नीचे आपको अपने PAN की डिटेल डालनी होगी.इसके बाद आपको I am not a robot के बॉक्स पर क्लिक करके वेरिफाई करें.इसके बाद सर्च का बटन दबाएं और स्टेटस आपके सामने होगा.

2012 में नायका की शुरुआत

पूर्व इनवेस्टमेंट बैंकर फाल्गुनी नायर ने 2012 में नायका की शुरुआत की थी. 31 अगस्त 2021 तक नायका 5.58 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है. फिस्कल ईयर 2021 में Nykaa को 61.9 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था. जबकि इसके मुकाबले फिस्कल ईयर 2020 में कंपनी को 16.3 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था. Nykaa ने पहला फिजिकल स्टोर 2014 में शुरू किया था. 31 अगस्त 2021 तक कंपनी के पास देशभर के 40 शहरों में 80 फिजिकल स्टोर हैं.