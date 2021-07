घर बैठे हर महीने चाहिए मोटा पैसा? तो मुफ्त में शुरू करें ये कारोबार, जानिए क्या है प्रोसेस

How to earn money from home? अगर आपको घर बैठे बिना कुछ निवेश किए पैसे कमाने हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बता रहे हैं, जहां आप बिना लागत मोटी कमाई (Earn money) कर सकते हैं.

नई दिल्ली. अगर कोरोनाकाल में आपकी नौकरी छूट गई है? या फिर आप एक्सट्रा इनकम (Extra income) की तलाश में हैं तो आज हम आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बता रहे हैं, जहां आप बिना कुछ पैसे लगाएं मोटी कमाई (Earn money) कर सकते हैं. जी हां.. ये कारोबार है आधार कार्ड संबंधित. अब आप जानते ही होंगे कि आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) की कितनी अहमियत है. आज के समय में सरकारी कामकाज से लेकर प्राइवेट हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. ऐसे में हमें आधार कार्ड को बहुत संभालकर रखना पड़ता है. साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की गलती होने पर सुधार कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या UIDAI की फ्रेंचाइजी में आप जाकर सुधार करा सकते हैं. आप भी आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी (Aadhaar Card Franchise) ले सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

सबसे पहले क्या करें?

अगर आप आधार कार्ड की फ्रेचाइजी (how to get Aadhar card franchise?) चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI द्वारा आयोजित एक परीक्षा पास करनी होगी. इसके बाद सर्विस सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है. जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको आधार एनरॉलमेंट नंबर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है. इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

जानें कैसे करें अप्लाई?

-- आधार फ्रेंचाइजी लाइसेंस लेने के लिए आपको NSEIT की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.nseitexams.com/UIDAI/LoginAction_input.action पर विजिट करना होगा.

-- यहां पर आपको Create News User का एक ऑप्शन मिलेगा.जिसमें क्लिक करने के बाद एक नई फाइल खुलेगी.

-- इसमें आपको Share Code enter के लिए कहा जाएगा. Share Code के लिए आपको https://resident.uidai.gov.in/offline-kyc पर जाकर ऑफलाइन ई-आधार डाउनलोड करना होगा.

-- डाउनलोड होने के बाद आपको XML File और Share Code दोनों ही डाउनलोड हो जाएंगे.

-- अप्लाई करने के दौरान आपकी स्क्रीन में एक फॉर्म खुलेगा. इसमें जो भी जानकारी मांगी गई है, उसे भर कर इसे सब्मिट कर दें.

-- आपके फोन पर और ई-मेल आईडी पर USER ID और Password आ जाएंगे. अब आप इस ID और पासवर्ड के जरिए Aadhaar Testing and Certification के पोर्टल पर आसानी से लॉगईन कर सकते हैं. इसके बाद आपके सामने Continue का विकल्प आएगा, इस पर क्लिक करें.

-- अगले स्टेप में आपके सामने एक फॉर्म फिर से खुलेगा. जिसमें मांगी पूरी जानकारी भर दें. उसके बाद अपनी फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड कर दें. इसके बाद आप दोबारा चेक कर लें कि क्या आपने सभी जानकारियों को सही सही भरा है या नहीं, फिर Proceed to submit form पर क्लिक कर आप आगे बढ़ जाएं.

अंत में यहां करना होगा पेमेंट

ऊपर दी गई सभी प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको पेमेंट करना होगा. इसके लिए आपको वेबसाइट के Menu में जाकर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जिसमें पेमेंट करने के बाद आप Please Click Here to generate receipt क्लिक रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं.

सेंटर बुक करने की प्रक्रिया

सभी जानकारियों को सही तरीके से भरने के बाद आपको 1 से 2 दिनों तक का इंतजार करना होगा. आप जब दोबारा लॉग इन करेंगे तो Book Center पर क्लिक कर अपने नजदीकी सेंटर को चन कर सकते हैं. इसके बाद आपको इससे संबंधित परीक्षा ली जाएगी. इसके बाद आपको तारीख और समय बतानी होगी कि आप कब परीक्षा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे. फिर आपको कुछ समय बाद Admit Card मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप प्रिंट ले सकते हैं.