नई दिल्‍ली. अगर आप सरकार से पेंशन ले रहें या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से आपने बीमा पॉलिसी ले रखी है, तो यह खबर आपके काम की है. सरकारी पेंशनर्स को 28 फरवरी तक (Last date for submission of life Certificate) अपना जीवन प्रमाण-पत्र (life Certificate) जमा कराना होगा. वहीं, एलआईसी पॉलिसी होल्‍डर के लिए भी पैन (PAN) अपडेट कराने की आखिरी तारीख (Last Date for Pan Update) 28 फरवरी ही है.

जो एलआईसी बीमाधारक एलआईसी के आईपीओं में पैसा लगाना चाहता है उसके लिए पैन अपडेट कराना अनिवार्य है. जो ऐसा नहीं करेगा, उसे आईपीओ में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. LIC के IPO में 31 करोड़ 62 लाख 49 हजार 885 शेयरों की बिक्री की जाएगी. इनमें से 10% यानी 3.16 करोड़ शेयर उन लोगों के लिए रिजर्व होंगे, जिनके पास LIC की पॉलिसी है.

लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी

पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है. ऐसा न करने पर उनकी पेंशन बैंक अकाउंट में नहीं डाली जाती. पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख 30 नवंबर 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 किया गया था. इसे एक बार फिर बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 किया गया.

लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से जमा कराया जा सकता है. लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है. पेंशन जारी रखने के लिए इसे जमा करना जरूरी है. लाइफ सर्टिफिकेट उस बैंक, डाकघर या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है.

LIC पॉलिसी का पैन से लिंक होना जरूरी

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO इस साल मार्च में आ सकता है. ऐसे में अगर आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है और आप इसके IPO में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको 28 फरवरी तक LIC में अपना पैन अपडेट या लिंक करा लें. IPO में निवेश के लिए पॉलिसी से पैन का लिंक होना जरूरी है. इसलिए आप पॉलिसी धारक चेक कर लें कि रिकॉर्ड में दिए पैन की जानकारी सही है या नहीं. अगर सही नहीं है तो वह पैन की जानकारी को अपडेट कर लें.