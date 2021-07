Petrol-Diesel Price: अप्रैल के बाद पेट्रोल की कीमत 39 बार और डीजल के रेट 36 बार बढ़े

Petrol-Diesel Price: नई दिल्ली . इस साल अप्रैल के बाद से अब तक पेट्रोल ( Petrol )

की कीमतें 39 बार बढ़ चुकी हैं. वहीं, डीजल के रेट ( Diesel Price) 36 बार बढ़े हैं. सरकार ने लोक सभा में यह जानकारी दी है. इस दौरान पेट्रोल की कीमतों में एक बार और डीजल में दो बार कटौती की गई. पेट्रोल के भाव में 64 बार और डीजल में 66 बार कोई बदलाव नहीं किया गया.

नॉन सब्सिडी एलपीजी non-subsidised LPG की कीमत एक जुलाई तक एक बार बढ़ी है और एक बार घटी है. Minister of State for Petroleum and Natural Gas रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

विपक्ष ने पूछा था सवाल

विपक्ष ने मंत्रालय से सवाल पूछा था कि, क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कृपया बताएंगे? देश में कच्चे तेल की मौजूदा कीमतें और देश में पिछले एक साल के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कितनी बार बढ़ोतरी हुई है. Petrol-Diesel की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण नागरिकों द्वारा कुल पेट्रोल/डीजल/एलपीजी पर खर्च की गई अतिरिक्त राशि का जीडीपी के संदर्भ में उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है.

यह भी पढ़ें- Market Update: Dow Jones 725 अंक टूटा, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ग्लोबल संकेत कमजोर

मंत्रालय के मुताबिक, भारत में एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत जुलाई में 74.36 डॉलर प्रति बैरल थी. जून में यह 71.98 बैरल प्रति डॉलर, मई में 66.95 डॉलर प्रति बैरल और अप्रैल में 63.40 डॉलर प्रति बैरल थी.

सबसे ज्यादा टैक्स मणिपुर और राजस्थान

राज्यों के हिसाब से पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स मणिपुर (36.50 per cent VAT (value added tax) वसूल रहा है. वहीं, राजस्थान 36% VAT और Rs 1,500/KL road development cess वसूल रहा है. तेलंगाना 35.20 फीसदी VAT जबकि कर्नाटक 35 फीसदी सेल्स टैक्स वसूल रहा है.

यह भी पढ़ें- Petrol-Diesel Price today: रिकॉर्ड लेवल पर पेट्रोल-डीजल के भाव, जल्द हो सकता है सस्ता, चेक करें 1 लीटर की कीमत

पेट्रोल-डीजल का भाव (Petrol-Diesel Price on 20 July 2021)

>> दिल्ली - पेट्रोल 101.84 रुपये और डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर

>> मुंबई - पेट्रोल 107.83 रुपये और डीजल 97.45 रुपये प्रति लीटर

>> चेन्नई - पेट्रोल 102.49 रुपये और डीजल 94.39 रुपये प्रति लीटर

>> कोलकाता - पेट्रोल 102.08 रुपये और डीजल 93.02 रुपये प्रति लीटर

>> बेंगलुरु - पेट्रोल 105.25 रुपये और डीजल 95.26 रुपये प्रति लीटर

>> लखनऊ -पेट्रोल 98.69 रुपये और डीजल 90.26 रुपये प्रति लीटर

>> पटना - पेट्रोल 104.57 रुपये और डीजल 95.81 रुपये प्रति लीटर

>> भोपाल - पेट्रोल 110.20 रुपये और डीजल 98.67 रुपये प्रति लीटर

>> जयपुर - पेट्रोल 108.71 रुपये और डीजल 99.02 रुपये प्रति लीटर

>> गुरुग्राम - पेट्रोल 99.46 रुपये और डीजल 90.47 रुपये प्रति लीटर